Overclock 3D сообщает - генеральный директор AMD Лиза Су подтвердила срок выхода следующей игровой консоли Microsoft.

По данным Overclock 3D, в ходе финансового отчета за IV кв. 2025 года глава AMD Лиза Су раскрыла планы партнеров. Она заявила, что полузаказная система-на-чипе (SoC) от AMD для консоли Microsoft следующего поколения готовится к релизу в 2027 году.

Изображение - WCCFTech

Су сделала это заявление, комментируя ожидаемое снижение доходов от чипов для консолей в 2026 году. Она объяснила это тем, что текущее поколение PlayStation 5 и Xbox Series X/S достигло зрелости — большинство желающих уже купили эти устройства.

«С точки зрения продукта, Valve планирует начать поставки своей Steam Machine на базе AMD в начале этого года», — сказала Су, — «А разработка Xbox следующего поколения от Microsoft с полузаказным SoC от AMD идет полным ходом, чтобы обеспечить запуск в 2027 году».

При этом Microsoft официально еще не анонсировала новую консоль. Речь идет о плане, который подтверждает поставщик ключевого компонента. О перспективах следующей PlayStation в выступлении не упоминали, что косвенно указывает на её более поздний выход.

Согласно слухам, на которые ссылается издание, будущий Xbox может получить чип под кодовым названием «Magnus». Он, предположительно, будет содержать ядра Zen 6 и графику RDNA 5 — архитектуры, которых пока нет в продуктовой линейке AMD для ПК. Это означает, что новая консоль, вероятно, сделает ставку на улучшенные возможности искусственного интеллекта и трассировки лучей.