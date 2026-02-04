Сайт Конференция
crazycat21
Немецкая компания Hensoldt получила крупные заказы на РЛС TRML-4D для европейской системы ПВО
Европа продолжает укреплять свою противовоздушную оборону.

Немецкая компания Hensoldt, специализирующаяся на производстве электроники военного назначения, получила контракты на поставку радаров в рамках реализации возглавляемой Германией европейской инициативы "Небесный щит" (European Sky Shield Initiative, ESSI) . Суммарная стоимость контрактов составляет  более 100 миллионов евро. Об этом сообщает Defense Post.

Радиолокационная станция TRML-4D. Фото: Hensoldt 

В соответствии с соглашениями, заключенными с оборонной компанией Diehl Defence, Hensoldt поставит дополнительные высокопроизводительные радиолокационные станции (РЛС) TRML-4D, а также пакеты услуг по их техническому обслуживанию и обучению персонала, для развертывания в составе зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLM в ряде государств-членов ESSI.

Радар TRML-4D, оснащённый активной фазированной антенной решеткой, способен обнаруживать, отслеживать и классифицировать широкий спектр воздушных угроз, включая крылатые ракеты, реактивные снаряды, беспилотные летательные аппараты и самолёты.

В компании Hensoldt отметили, что инициатива ESSI создала высокий спрос на взаимосвязанные радиолокационные средства и зенитно-ракетные системы. Также там заявили, что цифровые, программно-определяемые модульные конструкции помогают сократить циклы разработки и повысить производительность всего портфеля радиолокационных систем, входящих в эту инициативу.

Радиолокационная станция TRML-4D. Фото: Hensoldt / Behoerden Spiegel

В настоящее время Hensoldt уже имеет твёрдые контракты на поставку более 150 различных радаров в рамках реализации инициативы ESSI, что отражает расширение роли её РЛС ближнего действия TRML-4D, Spexer и Twinvis в системах противовоздушной обороны европейских государств.

Defense Post отмечает, что за последние годы многие страны Европы подписали с оборонными компаниями контракты на модернизацию возможностей своих систем ПВО. 

В частности, в июле 2024 года Латвия и Словения подписали контракты в рамках соглашения ESSI на поставку радаров TRML-4D производства компании Hensoldt для использования совместно с системами IRIS-T SLM, поставляемыми компанией Diehl Defence, что ознаменовало начало крупных поставок радаров в рамках соглашения ESSI. 

В 2025 году продолжились соглашения о совместных закупках систем IRIS-T SLM, в рамках которых Швейцария и Германия подписали программные соглашения о совместном приобретении пяти наземных зенитных ракетных комплексов средней дальности у компании Diehl Defence в рамках программы ESSI.  

В августе того же года Словения заказала две дополнительных пусковых установки из состава комплекса IRIS-T SLM. Кроме самих пусковых в заказ вошли радар, центр тактических операций, зенитные управляемые ракеты, материально-техническое обеспечение, запасные части и транспортно-заряжающие машины.

В декабре 2025 года Дания подписала контракт с компанией Diehl Defence на приобретение дополнительных пусковых установок комплекса IRIS-T SLM в рамках  инициативы "Небесный щит". Дополнительные средства необходимы для расширения зоны действия наземной ПВО средней дальности и усиления защиты как военных объектов, так и критически важной инфраструктуры.

#новости #армия #оружие #военные новости #европа #пво #iris-t #радар #trml-4d #hensoldt #european sky shield initiative
+
Написать комментарий (0)
