События в мире Михаил Андреев
Московские водители стали значительно реже парковать машины на тротуарах
Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Не так давно в Москве было в порядке вещей наблюдать заставленные автомобилями тротуары и пешеходные зоны. Первопричина такого поведения водителей была связана с катастрофической нехваткой парковочных мест, и лишь косвенно — с безнаказанностью. По мере перестройки московской дорожной сети и с развитием средств мониторинга выявлять такие нарушения, фиксировать их и отправлять владельцам автомобилей «билеты счастья» стало кратно проще, а размеры штрафа стали слишком высокими, чтобы испытывать удачу.

Источник изображения: ChatGPT.

Как итог, количество нарушений правил парковки в столице постоянно снижается, и вот, как сообщил Дептранс Москвы, за 2025 год их стало на 32% меньше, чем в 2024 году. Сколько это в абсолютном выражении, не уточняется, но, просто передвигаясь по Москве, нетрудно заметить, что предоставляемая ведомством статистика в целом верна.

В Дептрансе отметили, что сокращение числа нарушений правил парковки не просто облагораживает внешний вид города, но и значительно повышает безопасность движения за счёт лучшей видимости проезжих частей, особенно на их пересечениях. Не говоря уже о том, насколько это упростило жизнь пешеходов, которым больше не нужно обходить запаркованные на тротуаре машины, утопая в сдвинутом к его краю снегу, причём зачастую грязном.

#россия #экономика #автомобили #транспорт #москва
