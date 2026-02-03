Сайт Конференция
crazycat21
Норвегия закупит две дополнительные подводные лодки типа 212CD
После реализации программы, норвежский подводный флот будет состоять из шести субмарин 212CD

Правительство Норвегии одобрило закупку двух дополнительных дизель-электрических подводных лодок типа 212CD для Королевского военно-морского флота Норвегии. В результате, подводный флот страны достигнет шести единиц. Об этом сообщает Defense Post.

Художественное изображение подводной лодки 212CD. Источник: ThyssenKrupp Marine Systems.

Решение, принятое по рекомендации начальника штаба обороны [главком ВС Норвегии, прим.] генерала Эйрика Кристофферсена, призвано повысить боеготовность флота и обеспечить устойчивое подводное присутствие. Для поддержки расширения программы закупок правительство предложило увеличить бюджет на 46 миллиардов норвежских крон (4,77 миллиарда долларов).

"Норвегия – прибрежная и морская держава, и подводные лодки играют абсолютно важнейшую роль в обороне нашей страны. Мы видим, что активность российских сил в Северной Атлантике и Баренцевом море возросла. Будучи глазами и ушами НАТО на севере, мы предъявляем повышенные требования к своей способности демонстрировать присутствие, осуществлять мониторинг и сдерживание в непосредственной близости от себя", – заявил министр обороны Норвегии Торе Сандвик.

В настоящее время Норвегия уже приобрела четыре подводные лодки типа 212CD по контракту с немецкой судостроительной компанией ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). Строительство первых двух уже ведётся в Германии. Ожидается, что головная субмарина войдёт в состав норвежского флота в 2029 году. Defense Post отмечает, что в совокупности с взятыми Германией обязательствами совместная программа двух стран по приобретению подводных лодок класса 212CD достигла своего максимума в 12 единиц. В рамках расширения производства Норвегия окажет Германии финансовую помощь при создании второй производственной линии, необходимой для своевременной передачи дополнительных лодок.

Подводная лодка типа 212CD значительно крупнее своей предшественницы типа 212A. Её длина составляет около 73 метров против 56 метров у 212A. Водоизмещение также возросло с 1524 до 2500 тонн. В конструкции субмарины предусмотрены улучшенные датчики. Она будет обладать увеличенной дальностью действия и сниженной акустической заметностью для проведения скрытных операций. Подводная лодка 212CD будет вооружена тяжелыми торпедами DM2A4 и противоторпедной системой SeaSpider компании Atlas Elektronik. Кроме того, рассматривается возможность подводного запуска противокорабельной ракеты Naval Strike Missile (NSM) и недавно разработанной совместной сверхзвуковой ударной ракеты.

По данным Defense Post, впоследствии программа может быть расширена за счёт строительства 12 подводных лодок для Канады. При этом компания TKMS будет работать совместно со своими немецкими и норвежскими партнерами в рамках текущего конкурсного процесса.

#новости #оружие #германия #флот #норвегия #подводные лодки #212a #212cd #thyssenkrupp marine systems #tkms
Источник: thedefensepost.com
+
Написать комментарий (0)
Сейчас обсуждают

Димасик
09:50
Новости которых мы заслуживаем, где то на разговорной помойке нашли и выложили. Вот кому какая разница, что кому то не то пришло!?) Тем более бу, Не факт, что еще и рабочий экземпляр, или с глюками ка...
Удачливый покупатель приобрёл Ryzen 7 1700X за $7 и обнаружил Ryzen 5 5600 под слоем термопасты
iRusty
09:47
Интересно, а где здесь место, где говориться про разгон? Ну хоть чего-нибудь... Хотя бы демонстраций. Я уж про процессоры не говорю. Знаете, господа-товарищи, идите-ка вы со своей революционной борьбо...
"Партия диктатуры пролетариата" - зарисовки из истории профсоюзной борьбы в СССР
Redneck_prm_blog
09:28
линукс непригоден амд непригоден годот непригоден вроде бы, сиди на винде, покупай зелёное, ковыряй палочкой unity, и жить будет хорошо. но поломанная психика, увы, так не работает.
Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
ЦАГ
09:26
А может ему надо было 8 ядер а не 6 ?
Удачливый покупатель приобрёл Ryzen 7 1700X за $7 и обнаружил Ryzen 5 5600 под слоем термопасты
Eugene Koiner
09:23
lol
Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
Иван Ермаков
09:21
Согласен только с последними пунктами. Несовместимость со старым железом/софтом вообще как аргумент против игрового движка не работает, нет смысла. А так, конечно, Godot так себе для больших проектов ...
Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
Degeneratus Maximus
09:17
Ну если ты тупее чимбы что приходится объяснять то это твои проблемы. Кста привет андрюша давненько меня здесь не было
Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
deema35
09:01
"В настоящее время данная модель предлагается с ценником от 150 долларов США" А разве наличие термопасты не означает что это б.у. процессор? Так что он не может стоить как новый.
Удачливый покупатель приобрёл Ryzen 7 1700X за $7 и обнаружил Ryzen 5 5600 под слоем термопасты
Александр Пономарев
08:47
умиляют советы по сборке компа, от чела, который сидит на убогом калькуляторе
Как сэкономить при сборке игрового ПК в 2026 году, не потеряв производительность в играх
Nikolay Klimenko
08:33
Уже обновился, взял r7 9700x за 17к.
Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RX 6700 XT и протестировал его в ряде игр
