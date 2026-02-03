После реализации программы, норвежский подводный флот будет состоять из шести субмарин 212CD

Правительство Норвегии одобрило закупку двух дополнительных дизель-электрических подводных лодок типа 212CD для Королевского военно-морского флота Норвегии. В результате, подводный флот страны достигнет шести единиц. Об этом сообщает Defense Post.

Художественное изображение подводной лодки 212CD. Источник: ThyssenKrupp Marine Systems.

Может быть интересно

Решение, принятое по рекомендации начальника штаба обороны [главком ВС Норвегии, прим.] генерала Эйрика Кристофферсена, призвано повысить боеготовность флота и обеспечить устойчивое подводное присутствие. Для поддержки расширения программы закупок правительство предложило увеличить бюджет на 46 миллиардов норвежских крон (4,77 миллиарда долларов).

"Норвегия – прибрежная и морская держава, и подводные лодки играют абсолютно важнейшую роль в обороне нашей страны. Мы видим, что активность российских сил в Северной Атлантике и Баренцевом море возросла. Будучи глазами и ушами НАТО на севере, мы предъявляем повышенные требования к своей способности демонстрировать присутствие, осуществлять мониторинг и сдерживание в непосредственной близости от себя", – заявил министр обороны Норвегии Торе Сандвик.

В настоящее время Норвегия уже приобрела четыре подводные лодки типа 212CD по контракту с немецкой судостроительной компанией ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). Строительство первых двух уже ведётся в Германии. Ожидается, что головная субмарина войдёт в состав норвежского флота в 2029 году. Defense Post отмечает, что в совокупности с взятыми Германией обязательствами совместная программа двух стран по приобретению подводных лодок класса 212CD достигла своего максимума в 12 единиц. В рамках расширения производства Норвегия окажет Германии финансовую помощь при создании второй производственной линии, необходимой для своевременной передачи дополнительных лодок.

Подводная лодка типа 212CD значительно крупнее своей предшественницы типа 212A. Её длина составляет около 73 метров против 56 метров у 212A. Водоизмещение также возросло с 1524 до 2500 тонн. В конструкции субмарины предусмотрены улучшенные датчики. Она будет обладать увеличенной дальностью действия и сниженной акустической заметностью для проведения скрытных операций. Подводная лодка 212CD будет вооружена тяжелыми торпедами DM2A4 и противоторпедной системой SeaSpider компании Atlas Elektronik. Кроме того, рассматривается возможность подводного запуска противокорабельной ракеты Naval Strike Missile (NSM) и недавно разработанной совместной сверхзвуковой ударной ракеты.

По данным Defense Post, впоследствии программа может быть расширена за счёт строительства 12 подводных лодок для Канады. При этом компания TKMS будет работать совместно со своими немецкими и норвежскими партнерами в рамках текущего конкурсного процесса.