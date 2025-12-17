Сайт Конференция
crazycat21
«Стена дронов» и другие оборонные проекты ЕС находятся под угрозой из-за борьбы за власть
А если переводить с дипломатического языка на общедоступный, то борются в Европе за доходы от ВПК.

Будущее предлагаемых ЕС флагманских оборонных проектов, включая систему противодействия беспилотникам, первоначально названной "стеной дронов", находится под вопросом, поскольку лидеры стран объединения планируют проигнорировать призыв одобрить их на саммите в Брюсселе на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters.

Фото: Global Look Press/Jens BÃ¼ttner

Отмечено, что оборонные планы ЕС находятся в центре борьбы "за власть" между Еврокомиссией, которая их предложила, и правительствами некоторых государств. Последние считают, что крупные оборонные проекты – это первоочередное дело их самих и блока НАТО, а не исполнительного органа Европы.

Германия, Франция и Италия, обладающие развитой оборонной промышленностью и собственными органами по закупке вооружений, дали понять, что предпочитают действовать в коалициях по развитию оборонного потенциала, а не над проектами, предложенными Еврокомиссией.

Согласно данным Reuters, один из дипломатов ЕС заявил о наличии "скептицизма" относительно флагманских оборонных проектов Европы. Согласно его слов, пока существует сомнение относительно жизнеспособности такой идеи. Аналогичной точки зрения придерживаются и несколько других дипломатических источников.

В то же время, со слов дипломатов, страны Северной и Восточной Европы намерены сохранить флагманские оборонные проекты ЕС, выразив им поддержку на встрече лидеров восточного фланга блока в Хельсинки за два дня до саммита в Брюсселе.

В октябре текущего года Еврокомиссия предложила четыре флагманских проекта в рамках "дорожной карты" по укреплению обороны Европы к 2030 году. Проекты отражают растущую обеспокоенность на фоне "угрозы" со стороны России, а также сомнения относительно обязательств США по обеспечению безопасности континента при нынешнем президенте Дональде Трампе.

К флагманским оборонным проекта ЕК относятся Европейская инициатива по защите от беспилотников (первоначально называвшаяся "стеной дронов"), система наблюдения за восточными границами блока, Европейский воздушный щит и Европейский космический щит. Еврокомиссия призвала лидеров стран одобрить ключевые направления до конца текущего года. Но, по данным Reuters, первый и второй проекты не получили подобного одобрения перед предстоящим саммитом лидеров блока в Брюсселе.

Пункт может быть включен в итоговые документы саммита только при единогласном одобрении всех 27 лидеров ЕС, что на данном этапе представляется маловероятным. В этом случае ключевые вопросы останутся в подвешенном состоянии – ни одобренные, ни отклоненные лидерами.

Как заявил один из представителей Евросоюза, определение "флагманские проекты" не упоминается, поскольку некоторые государства выступают против них. В то же время другие страны хотели бы продолжить их реализацию.

ЕК заявила, что продолжит сотрудничество с государствами блока для воплощения в жизнь европейских флагманских проектов, поскольку они имеют важное значение для готовности Европы к обороне 2030 году.

#новости #армия #оружие #евросоюз #военные новости #европа #трамп #оборона #деньги #еврокомиссия
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

