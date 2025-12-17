Будущее предлагаемых ЕС флагманских оборонных проектов, включая систему противодействия беспилотникам, первоначально названной "стеной дронов", находится под вопросом, поскольку лидеры стран объединения планируют проигнорировать призыв одобрить их на саммите в Брюсселе на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters.
Отмечено, что оборонные планы ЕС находятся в центре борьбы "за власть" между Еврокомиссией, которая их предложила, и правительствами некоторых государств. Последние считают, что крупные оборонные проекты – это первоочередное дело их самих и блока НАТО, а не исполнительного органа Европы.
Германия, Франция и Италия, обладающие развитой оборонной промышленностью и собственными органами по закупке вооружений, дали понять, что предпочитают действовать в коалициях по развитию оборонного потенциала, а не над проектами, предложенными Еврокомиссией.
Согласно данным Reuters, один из дипломатов ЕС заявил о наличии "скептицизма" относительно флагманских оборонных проектов Европы. Согласно его слов, пока существует сомнение относительно жизнеспособности такой идеи. Аналогичной точки зрения придерживаются и несколько других дипломатических источников.
В то же время, со слов дипломатов, страны Северной и Восточной Европы намерены сохранить флагманские оборонные проекты ЕС, выразив им поддержку на встрече лидеров восточного фланга блока в Хельсинки за два дня до саммита в Брюсселе.
В октябре текущего года Еврокомиссия предложила четыре флагманских проекта в рамках "дорожной карты" по укреплению обороны Европы к 2030 году. Проекты отражают растущую обеспокоенность на фоне "угрозы" со стороны России, а также сомнения относительно обязательств США по обеспечению безопасности континента при нынешнем президенте Дональде Трампе.
К флагманским оборонным проекта ЕК относятся Европейская инициатива по защите от беспилотников (первоначально называвшаяся "стеной дронов"), система наблюдения за восточными границами блока, Европейский воздушный щит и Европейский космический щит. Еврокомиссия призвала лидеров стран одобрить ключевые направления до конца текущего года. Но, по данным Reuters, первый и второй проекты не получили подобного одобрения перед предстоящим саммитом лидеров блока в Брюсселе.
Пункт может быть включен в итоговые документы саммита только при единогласном одобрении всех 27 лидеров ЕС, что на данном этапе представляется маловероятным. В этом случае ключевые вопросы останутся в подвешенном состоянии – ни одобренные, ни отклоненные лидерами.
Как заявил один из представителей Евросоюза, определение "флагманские проекты" не упоминается, поскольку некоторые государства выступают против них. В то же время другие страны хотели бы продолжить их реализацию.
ЕК заявила, что продолжит сотрудничество с государствами блока для воплощения в жизнь европейских флагманских проектов, поскольку они имеют важное значение для готовности Европы к обороне 2030 году.