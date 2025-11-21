Сайт Конференция
crazycat21
Литва в ближайшие три года намерена потратить сотни миллионов евро на укрепление своей ПВО
Литовцев беспокоит, по их словам, слишком сильно возросшая активность со стороны России и Белоруссии в запуске дронов и метеозондов.

Литва в течение ближайших трёх лет намерена существенно усилить свою противовоздушную оборону. В качестве причины такой меры названы якобы российские дроны, а также метеозонды, запускаемые со стороны Белоруссии, которые в последнее время неоднократно нарушали воздушное пространство прибалтийской республики. Об этом сообщает ERR.

ЗРК NASAMS армии Литвы. Фото: SCANPIX/SCANPIX BALTICS

Отмечено, что на вооружении литовской армии уже имеются системы ПВО средней и малой дальности, поэтому дальнейшие меры по усилению противовоздушной обороны обойдутся бюджету страны в сотни миллионов евро.

Дейвидас Матулионис, советник президента Литвы по вопросам безопасности заявил, что соответствующие тендеры пройдут в течение трёх лет, поэтому их необходимо соответствующим образом запланировать в расходах на ближайшие годы. В этом случае министерство обороны республики, возможно, должно будет пересмотреть определенные приоритеты. Оборонные расходы Литвы на следующий год запланированы на уровне 5,38% от ВВП.

В свою очередь, министр обороны Литвы Робертас Каунас отметил, что другие оборонные приоритеты страны от этого не пострадают. Политик отметил, что Вильнюс имеет чёткие приоритеты в области обороны, которые можно немного "сдвинуть" во времени. Однако именно противовоздушная оборона является для литовских властей одним из самых приоритетных направлений наряду с размещением на территории республики немецкой бронетанковой бригады и формированием дивизии в составе собственной армии к 2030 году. 

В настоящее время сухопутные войска Литвы состоят из бригад, которые как раз и собираются свести в дивизию. Именно поэтому Вильнюс собрался купить танки Leopard 2A8 для формирования танкового батальона в составе соединения.

#новости #военные новости #пво #литва #прибалтика
