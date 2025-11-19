Британский министр обороны не предоставил никаких доказательств, зато пригрозил "военными вариантами".

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что подготовлены "военные варианты" в отношении разведывательного судна "Янтарь" ВМФ России, если оно "станет угрозой". Заявление прозвучало после того, как российское судно якобы направило лазеры на британских пилотов, отправленных для наблюдения за ним. Об этом сообщает Reuters.

Министр обороны Великобритании Джон Хили. Фото: © AP Photo / Thomas Krych

Королевский флот и Королевские ВВС Великобритании регулярно отслеживают потенциальные угрозы национальной безопасности. Отмечено, что частота миссий по наблюдению за российскими кораблями и подводными лодками возросла с февраля 2022 года.

Хили заявил, что наведение лазеров на пилотов Королевских ВВС "чрезвычайно опасным", поэтому Великобритания готова отреагировать в зависимости от последующих действий российского судна.

"У нас готовы военные варианты на случай, если "Янтарь" изменит курс", – сказал Хили.

По словам министра, "Янтарь" предназначен для сбора разведывательных данных и картографирования подводных кабелей. В настоящее время он находится у границы британских вод, к северу от Шотландии. При этом Хили не уточнил, от границы каких вод – территориальных или границы морской исключительной экономической зоны [прим.].

Хили отметил, что это был первый случай, когда "Янтарь" предпринял подобные действия против британских ВВС. Поэтому в Лондоне относятся к случившемуся крайне серьёзно.