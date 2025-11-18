Заявлено, что китайские агенты не только собирают информацию, но пытаются оказать влияние на деятельность членов парламента Великобритании.

Британская спецслужба МИ-5, которая занимается контрразведывательной деятельностью, предупредила членов парламента о попытках со стороны китайских агентов собирать информацию и оказывать влияние на их деятельность. Об этом сообщает Reuters.

Штаб-квартира МИ-5. Фото: commons.wikimedia.org/ Cnbrb

Предупреждение появилось после того, как в сентябре текущего года прокуроры прекратили судебный процесс над двумя гражданами Великобритании, обвиняемыми в шпионаже за членами парламента в пользу КНР. Дело было прекращено в связи с тем, что британское правительство не смогло предоставить доказательств того, что Китай представляет угрозу национальной безопасности страны.

Линдси Хойл, спикер Палаты общин, и его коллега в Палате лордов распространили новое "предупреждение о шпионаже" об угрозе со стороны китайских шпионов. Хойл заявил, что Министерство государственной безопасности Китая "активно взаимодействует с отдельными лицами в нашем сообществе". Согласно его словам, китайская разведка хочет собрать информацию и заложить основу для долгосрочных отношений, используя профессиональные сайты знакомств, агентов по подбору персонала и консультантов, действующих от её имени.

Политик предупредил, что ему известно о двух лицах, которые выходят в одну из социальных сетей "с целью проведения масштабной разъяснительной работы" от имени властей КНР.

Reuters сообщает, что в октябре спецслужба МИ-5 заявила, что китайские шпионы создают поддельные объявления о вакансиях, чтобы попытаться склонить британских специалистов к передаче информации. По данным МИ-5, на онлайн-платформах по трудоустройству были размещены тысячи подозрительных объявлений о вакансиях.

Генеральный директор МИ-5 Кен Маккаллум также заявил в своей речи, что китайские шпионы представляют ежедневную угрозу национальной безопасности Великобритании.