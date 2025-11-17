Похоже, что французский лидер просто попытался набрать себе политические очки.

Президент Украины Владимир Зеленский после посещения Парижа 17 ноября и встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил о том, что Украина подписала с Францией меморандум о намерениях приобрести 100 истребителей Rafale в течение 10 лет. Об этом сообщает Reuters.

Фото: Christophe Ena / Reuters

"Это будет самая мощная система противовоздушной обороны, одна из самых мощных в мире", – заявил Зеленский журналистам после того подписания меморандума.

По данным Reuters, в Елисейском дворце подтвердили количество заявленных самолётов. Кроме того, отмечено, что подписанная "сделка" касается также систем ПВО, бомб и беспилотников. Самолёты и прочее оборудование будут новыми, а не переданными из запасов французской армии.

"Мы планируем закупить 100 истребителей Rafale – это огромная сумма. Это то, что нужно для возрождения украинской армии", – заявил Макрон в интервью телеканалу LCI TV, добавив, что эта сделка также является хорошей новостью для Франции и Dassault [цитата по Reuters, прим.].

Елисейский дворец сообщил, что письмо о намерениях (меморандум) представляет собой политическое обязательство, а не сделку купли-продажи, которая "будет заключена позднее". Цель соглашения состоит в том, чтобы профинансировать эту сделку за счёт программ Европейского союза, а также за счёт использования замороженных российских активов. На последнее ЕС пока не дал своего согласия.

Reuters сообщает, что подготовка к эксплуатации истребителей Rafale займёт время, учитывая строгую подготовку пилотов. Кроме того, в настоящее время правительство Макрона борется с внутренней политической и бюджетной нестабильностью, что ставит под сомнение реальный объём помощи Киеву со стороны Франции.

На пресс-конференции перед визитом Зеленского представители офиса Макрона заявили, что цель визита – "поставить французский передовой опыт в сфере вооружений на службу обороне Украины". Также сообщается, что перед подписанием соглашения о намерениях, Зеленский посетил брифинги различных производителей [вооружений, прим.], в том числе и авиастроительную компанию Dassault.