Похоже, две страны не могут поделить прибыль от проекта, который ещё далёк от реализации.

Германия и Франция обсуждают сокращение своего флагманского оборонного проекта стоимостью 100 миллиардов евро, отказавшись от планов совместного создания истребителя шестого поколения Future Combat Air System (FCAS). Вместо этого предлагается сосредоточится на создании системы управления и контроля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на британскую газету Financial Times.

Концептуальное изображение истребителя FCAS. Источник изображения: edrmagazine.eu

В проекте изначально участвуют французская авиастроительная фирма Dassault, авиастроительный концерн Airbus и Indra Sistemas. Последние две фирмы представляют Германию и Испанию соответственно. Они участвуют в проекте FCAS, цель которого является замена французский истребителя Rafale, а европейского Eurofighter на боевой самолёт следующего поколения с 2040 года.

По данным Financial Times, компании Airbus и Dassault возглавляли отдельные части программы FCAS, но так и не пришли к согласию относительно того, как строить самолет, поскольку существуют разногласия в разделении труда, выборе поставщиков и контроле над конструкцией летательного аппарата.

Как сообщается, корпорация Airbus отказалась комментировать ситуацию. Министерство обороны Германии пока не отреагировало на запрос о комментариях.

Reuters пишет, что отказ от планов по совместному созданию нового европейского истребителя шестого поколения может "нанести удар" по планам Евросоюза в сфере расширения военного сотрудничества после начала конфликта на Украине. Предполагалось, что министры обороны Германии и Франции обсудят будущее проекта FCAS в ходе встречи в понедельник, 17 ноября.

Отмечено, что канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон намерены к концу года прийти к решению, стоит ли продолжать проект или необходимо реализовать альтернативный подход.

Британская газета Financial Times со ссылкой на официальных лиц Германии и Франции заявила, что отказ от проекта FCAS позволит сосредоточится на разработке системы боевого облачного управления, "которая свяжет истребители и их пилотов с датчиками, радарами, беспилотниками, а также наземными и морскими системами управления".

Проект Future Combat Air System был инициирован ещё в 2017 году в качестве модели оборонного сотрудничества стран Европы. Однако его реализация столкнулась с задержками и внутренними разногласиями по поводу распределения работ и прав интеллектуальной собственности между Францией и Германией и их национальными отраслями промышленности. Берлин обвинил французскую фирму Dassault в блокировании следующего этапа программы из-за стремления фактически единолично руководить проектом. Источники сообщали, что Франция требовала долю участия в проекте в размере около 80%, однако компания Dassault это отрицает.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что обсуждаемые варианты включают полное прекращение проекта FCAS или его существенное сокращение за счет исключения важных элементов, включая разработку "совместного" истребителя.