Он станет бюджетным смартфоном в линейке Nothing.

Компания Nothing объявила, что анонсирует свой новый смартфон Nothing Phone (2a) во вторник, 5 марта.

Презентация называется Fresh Eyes, а на тизере показаны силуэты глаз. Судя по тому немногому, что нам известно об устройстве, формы на изображении совпадают с расположением задней камеры на телефоне (2a), где основная и дополнительная камеры расположены сбоку и ближе к центру задней части.

Ожидается, что Nothing Phone (2a) станет более бюджетным предложением в линейке компании. Компания утверждает, что новая модель заимствует элементы у более дорогого Nothing Phone (2) , а также является «явным обновлением» Nothing Phone (1) «по всем фронтам».



Компания также недавно выпустила комплект разработчика Glyph, который позволит разработчикам получить доступ к подсветке Glyph на задней панели смартфонов Nothing.