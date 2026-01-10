Сайт Конференция
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы

Сокет 2011-3, сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях. Разгон, тесты, плюсы и минусы.
+

Очередной раз приобретая хоть и устаревшую, но по прежнему красивую игрушку в виде комплекта ASUS Strix X99 Gaming с процессором i7-5820K и посмотрев на доступность и цены на процессоры i7-6800К, решил приобрести ещё один процессор и сравнить, был ли смысл в смене архитектуры и как в те года, и на данный момент.

Цель: проверить максимальный порог по разгону обоих процессоров, протестировать оба процессора на одинаковой частоте, понять разницу. Итак, по порядку...

Для корректных выводов, использовался огромный кулер Катана на 8 трубок с вентилятором Ноктуа. Процессоры менялись трижды местами, каждый раз перепроверяя слепок прижатия термопасты. Затем была смена кулера на Noctua D15

Память использовалась Конгстон Фюри с XMP профилем на 3200MHz.

Тесты проводились с прогоном LinX 50 прогонов.

Первым в тесты пошёл i7-5820K. Такие процессоры у меня уже были, на разных топовых мат. платах и его потенциал я приблизительно знал. Этот процессор может работать с частотой 4.4GHz при напряжении в районе 1.35В, но температуре стабильно уходят за 90 градусов с этим справиться сложно. Уверенно и постоянно данный процессор, как в прочем и прошлые процессоры с такой маркировкой, работает на частоте 4.3GHz с напряжением 1.3В, пытаясь удержаться в рамках 88-90 градусов, но сложно. Для прохождения тестов его можно использовать на этой частоте, но на постоянной основе 24/7 надо или ставить толковую водянку, или думать о другом воздухе, но вложение средств себя не окупит, а в данной сборке в этом возрасте должна быть хоть какая-то логика. Самая "правильная" частота для этого процессора 4200MHz при напряжении 1.275В, на котором он спокойно работает и удерживается до 87 градусов, что вполне приемлемо.

Вторым в тесты пошёл i7-6800K. Многократно пытаясь его разогнать и по прежнему не веря показателям, я начал искать в просторах интернета кто как смог разогнать  и понял, что мой разгон правильный. Сама по себе архитектура оказалась не удачной для разгонов и многие пользователи останавливались в разгоне на частоте в районе 4.2GHz максимум. Мои эксперименты  были такими же, стабильно этот процессор смог заработать на частоте 4200MHz при напряжении 1.35В. Дальнейшее повышение напряжение вплоть до 1.4В не дало результат, процессор не был стабилен и периодически давал синий экран. Теперь о хорошем, не смотря на высокие напряжения, процессор оказался на много прохладнее и при настройках 4.2/1.35 процессор стабильно держался в тестах с температурой в районе 80 градусов, что очень порадовало. На этом с разгонами закончили.

Переходим к сравнению.

На "бумаге" и в обзорах он лучше, переход на новый тех процесс, выше частота, больше вычислений при равной частоте, что в итоге заявлено про 10% прирост. При равной частоте 4200MHz обоих процессоров разница есть, но почти везде её можно списать на погрешность, или минимальную разницу. Реальная разница как в тестах, так и играх колеблется в районе 1-3%.

и -



Подводя итог:

i7-5820K имеет чуть больше потенциал в разгоне, на скромные 100-200MHz, но при настройках ниже напряжения, дико греется и требует серьёзного подхода к охлаждению. Но свои 100-200MHz разгона дадут возможность обогнать, или догнать второй процессор.

i7-6800K, слабее разгоняется, не даёт той заявленной разницы, которую обещал производитель, но имеет большой плюс в виде значительно ниже температур.

И выбирая что же себе оставить для дальнейших экспериментов, отдал предпочтение i7-6800K, победа по температуре имеет приоритет.


Всем спасибо.

i7-6800k i7-5820k разгон процессоров на x99 сокет 2011-3
