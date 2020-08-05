Автомобильный компрессор

Фирма Baseus предлагает автомобильный компрессор с встроенным аккумулятором на 7500 мАч. Данная модель компрессора имеет небольшие размеры. Устройство оснащено цветной дисплей, который показывает давление в шинах. Компрессор является универсальным и подойдет для разного оборудования. Товар от фирмы Baseus зарекомендовали себя отличным качеством.

US $42.46 - 44.19

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Автомобильный освежитель воздуха

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Данный освежитель воздуха для автомобиля изготовлен в виде пластинок, которые изготовлены из натурального материала. Пластинки нетоксичны и безвредные. В комплект входит держатель для пластинок и три пластинки с разными ароматами. В данном товаре отличное сочетание цены и качества.

US $2.04 - 3.90

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Автомобильный держатель для телефона

Автомобильный держатель прост и удобен в использовании, телефон вставляется, и боковые лапки охватывают, а нижние лапки держат смартфон. Изготовлен держатель из качественного пластика, а в нижней части стойки есть прорезь для зарядного кабеля. Данная модель держателя является универсальной и подойдет к большинству смартфонов.

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US $2.99 - 3.99

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Чехол на руль

Чехол для руля изготовлен из тонкой кожи, все швы четкие и ровные. Чехол для руля идеально подходит для руля среднего размера 37,5-38,5 сантиметров. Данная модель чехла хорошо захватывает колесо руля, чехол не проскальзывает, что улучшает безопасность вождения. Используя данный чехол, вы можете изменить внешний вид руля, изношенного со временем. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество товара. Продавец предлагает несколько вариантов цветовых решений на ваш выбор.

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US $7.50

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Лампы для автомобильных фар

Фары для автомобиля обеспечивают безопасностью на дорогах в ночное время суток. Данная модель лам для фар поддерживают режимы ближнего и дальнего света. В комплект входит две лампы холодного белого цвета свечения. Срок службы составляет около 30000 часов. Данный товар можно заказать также со складов в РФ и с различными разъемами. Продавец имеет хорошие отзывы у покупателей.

US $6.75 - 11.69

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Автомобильный видеорегистратор

Данная модель видеорегистратора имеет большой экран с диагональю 9,5 дюйма. К данному регистратору можно подключить камеру заднего вида. Благодаря своей встроенной камере и оптике, регистратор снимает видео в хорошем качестве даже при плохих погодных условиях. Устройство продается с различными картами памяти, а также регистратор можно заказать со склада в РФ.

US $62.99 - 103.64

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Сканер для двигателя

Сканер для двигателя, продлит срок службы вашего авто и сэкономит деньги на обслуживании. Сканер обладает усовершенствованными функциями, которые могут помочь вам найти глубокие проблемы в вашем авто. Программное обеспечение на шести языках, включая русский. Сканер оснащен с дисплеем 128х64 пикселей с подсветкой и регулировкой контрастности.

US $20.90 - 21.70

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