Владельцы PS4-версии смогут обновиться до ремастера за 10 долларов.

Naughty Dog официально анонсировала ремастер The Last of Us Part II для PS5 в пятницу вечером после множества утечек информации об игре. Игра выйдет 19 января 2024 года — именно так, как собственно и говорилось в утечках.

По словам Джонатона Дорнбуша (Jonathon Dornbush), представителя компании Naughty Dog, главным нововведением станет режим выживания в стиле "Рогалика" под названием No Return, который позволит игрокам проверить свои силы в случайных встречах и испытать боевые действия The Last of Us Part II на новом опыте.

Что касается технических улучшений, то, по словам Дорнбуша, в режиме fidelity игра предлагает нативный 4K, а в режиме performance - 1440p с апскейлингом до 4K, а если вы используете телевизор с поддержкой VRR, то есть возможность разблокировать частоту кадров. Также можно ожидать улучшения времени загрузки и использования функций DualSense, таких как тактильная обратная связь и адаптивные триггеры.

Помимо нового режима, в игре появился режим свободной игры на гитаре с разблокируемыми инструментами, возможность пройти некоторые неполные уровни, вырезанные из оригинальной игры.

Если у игрока уже есть The Last of Us Part II на PS4, то можно перейти на цифровую версию Remastered за 10 долларов. Также можно перенести свои сохранения из оригинала в ремастер.

Напомним, подробности о ремастере просочились из PlayStation Network ранее в пятницу. The Last of Us Part II была впервые выпущена для PS4 в 2020 году и получила патч для оптимизации PS5 в 2021 году. В прошлом году Sony выпустила ремейк первой части "Последнего из нас" для PS5.

До выхода второго сезона превосходной адаптации HBO "Последний из нас", возможно, еще далеко — а пока, по крайней мере, можно пройти ремастер, чтобы освежить некоторые сюжетные моменты. Разработчики официально обещают выход ремастера The Last of Us Part II 19 января.