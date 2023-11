Пользователям предоставят еще больше возможностей для потоковой передачи игр на ПК.

Компания Nvidia выпустила новое обновление для GeForce Now, которое даст пользователям возможность синхронизировать свои учетные записи Xbox с облачным сервисом. Синхронизация Xbox открывает пользователям GeForce Now доступ к играм PC Game Pass на сервисе Nvidia, наряду с уже имеющейся библиотекой игр, приобретенных в Microsoft Store.

Миры сталкиваются: стриминговый сервис Nvidia и сервисы по подписке от Microsoft стали ближе друг к другу. Компания Nvidia завершила работы по обеспечению работы Microsoft Store с GeForce Now. В августе Nvidia также начала распространять возможность потоковой трансляции игр от Microsoft, таких как Deathloop и Grounded, а также игр от сторонних разработчиков, таких как No Man's Sky и Mount & Blade II: Bannerlord, через подписку PC Game Pass.

"Теперь геймеры могут подключить свою учетку Xbox к GeForce NOW и синхронизировать игры, которыми они владеют, со своей библиотекой GeForce NOW", - говорится в сегодняшнем блоге Nvidia. Синхронизация учетной записи Xbox также добавит все поддерживаемые игры, к которым участники имеет доступ через PC Game Pass.

По текущим подсчетам, библиотека Xbox Game Pass для ПК - это более 300 игр, доступ к которым можно получить всего за $10 в месяц, включая как совсем свежие новинки, так и крупнобюджетные игры от разработчиков Microsoft, например, Starfield. Потоковая передача GeForce Now бесплатна, но за продолжительные сессии и лучшее качество изображения придется заплатить. Многие из этих игр уже можно транслировать через систему Xbox Cloud Gaming, но некоторые из них теперь можно транслировать через систему Nvidia, а не Microsoft.

Кроме того, на сервисе действует акция. Если подписаться сразу на полгода на GeForce Now Ultimate, то пользователь получит бесплатных три месяца PC Game Pass.

Интересно, что Xbox Game Pass с его библиотекой игр для консолей и ПК по подписке, по идее, является конкурентом GeForce Now, хотя и с заметно отличающимся ценностным предложением. Появление синхронизации Xbox в GeForce Now - это результат 10-летнего соглашения и сотрудничества между Microsoft и Nvidia. Оно позволяет Nvidia лицензировать игры для Xbox PC на GeForce Now, включая игры Activision Blizzard после приобретения Microsoft.

Напомним, Microsoft приостановила поддержку своих продуктов в России, однако приобретенные ранее подписки и игры геймерам доступны. А игровые приставки попадают к нам с помощью параллельного импорта.