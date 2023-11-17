Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
Учетные записи Xbox и Game Pass получат синхронизацию GeForce Now
Пользователям предоставят еще больше возможностей для потоковой передачи игр на ПК.

реклама

Компания Nvidia выпустила новое обновление для GeForce Now, которое даст пользователям возможность синхронизировать свои учетные записи Xbox с облачным сервисом. Синхронизация Xbox открывает пользователям GeForce Now доступ к играм PC Game Pass на сервисе Nvidia, наряду с уже имеющейся библиотекой игр, приобретенных в Microsoft Store.

Миры сталкиваются: стриминговый сервис Nvidia и сервисы по подписке от Microsoft стали ближе друг к другу. Компания Nvidia завершила работы по обеспечению работы Microsoft Store с GeForce Now. В августе Nvidia также начала распространять возможность потоковой трансляции игр от Microsoft, таких как Deathloop и Grounded, а также игр от сторонних разработчиков, таких как No Man's Sky и Mount & Blade II: Bannerlord, через подписку PC Game Pass.

реклама


"Теперь геймеры могут подключить свою учетку Xbox к GeForce NOW и синхронизировать игры, которыми они владеют, со своей библиотекой GeForce NOW", - говорится в сегодняшнем блоге Nvidia. Синхронизация учетной записи Xbox также добавит все поддерживаемые игры, к которым участники имеет доступ через PC Game Pass. 

По текущим подсчетам, библиотека Xbox Game Pass для ПК - это более 300 игр, доступ к которым можно получить всего за $10 в месяц, включая как совсем свежие новинки, так и крупнобюджетные игры от разработчиков Microsoft, например, Starfield. Потоковая передача GeForce Now бесплатна, но за продолжительные сессии и лучшее качество изображения придется заплатить. Многие из этих игр уже можно транслировать через систему Xbox Cloud Gaming, но некоторые из них теперь можно транслировать через систему Nvidia, а не Microsoft.

Кроме того, на сервисе действует акция. Если подписаться сразу на полгода на GeForce Now Ultimate, то пользователь получит бесплатных три месяца PC Game Pass.

Интересно, что Xbox Game Pass с его библиотекой игр для консолей и ПК по подписке, по идее, является конкурентом GeForce Now, хотя и с заметно отличающимся ценностным предложением. Появление синхронизации Xbox в GeForce Now - это результат 10-летнего соглашения и сотрудничества между Microsoft и Nvidia. Оно позволяет Nvidia лицензировать игры для Xbox PC на GeForce Now, включая игры Activision Blizzard после приобретения Microsoft.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Напомним, Microsoft приостановила поддержку своих продуктов в России, однако приобретенные ранее подписки и игры геймерам доступны. А игровые приставки попадают к нам с помощью параллельного импорта.

#xbox #xbox game pass #game pass
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Что выбрать в 2023 году —- Xbox Series X или PlayStation 5
Dune: Spice Wars возможно появится в Xbox Game Pass во второй половине ноября
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия не будет продавать «Ланцеты» – в Рособоронэкспорте назвали причины отказа экспортировать дрон
13
В Сети опубликовали кадры с огромной пробоиной в броне броневика Stryker ВСУ
5
Rolls-Royce подтверждает, что все его нынешние двигатели совместимы с SAF на 100%
3
Спикер ВСУ Игнат: Новая тактика российской авиации заставляет украинский бизнес терпеть убытки
1
Renault собирается предлагать компактные электромобили по цене машин с ДВС к середине десятилетия
+
Израильские войска вошли в крупнейшую больницу Газы
9
"Берешь обломки пластика и печатаешь дрон" — в России собираются делать БПЛА из вторсырья
1
Видео показало ночную охоту "Ланцета" с тепловизором и уничтожение цели
3
Microsoft намеренно заблокировала активацию Windows 10/11 с помощью ключей от Windows 7/8
13
Обновленный ключ безопасности Google Titan может хранить до 250 паролей
+
В украинской столице демонтировали памятник великому русскому поэту Александру Пушкину
5
NVIDIA прекращает производство видеокарт GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4080
6
В России есть всё необходимое для воссоздания сверхзвукового лайнера Ту-144 — глава Минтранса
12
Баллистическая ракета с гиперзвуковая ядерной боеголовкой Авангард развернута на Юге России
+
Израиль проводит операцию в больнице Аль-Шифа в Газе, призывая ХАМАС сдаться
9
Немецкий концерн Rheinmetall отправит Украине 5 десантно-штурмовых машин Caracal
5
Forbes: экраны MacBook массово выходят из строя
3
По вселенной "Безумного Макса" 22 мая 2024 года стартует фильм "Фуриоса"
+
Стали известны характеристики флагманского смартфона Oppo Find X7
+
Samsung работает над новейшими Galaxy Buds 3 Pro, которые будут выпущены в 2024 году
2

Популярные статьи

Что выбрать в 2023 году —- Xbox Series X или PlayStation 5
19
Ставим рекорды экономии вместе с AMD — шустрая игровая сборка дешевле 50000 рублей
26
Глава ЦРУ вылетает в Киев на встречу с Зеленским
7
Целесообразность покупки Xbox one S в 2023 году
5
Китай вкладывает миллиарды долларов в производство передовых чипов памяти
6
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 7
31
Руководство ЕС давит на Венгрию, требуя отказаться от российских энергоносителей
22
Всё ещё считаете китайскую армию "бумажным тигром" — подумайте ещё раз
6
Индия сотрудничает с Россией для борьбы с Пакистаном, а Пакистан с США, чтобы навредить РФ
4
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
15

Сейчас обсуждают

glavhyilo
09:49
до балтийских рубежей,будут всё зачищать.Нацистов много слишком расплодилось,там чистка лютая грядёт.
Payday 3 окупила инвестиции на разработку всего за 2 недели
Rommel85FRO
09:44
Хохлы реально думают, что им оружие бесплатное? Хотя эти халявщики за столько лет привыкли Наш газ воровать и ни хрена не делать. Но запад с ними церемониться не будет. Просто за 2 дня отхватит всю за...
Payday 3 окупила инвестиции на разработку всего за 2 недели
nukemall
09:44
Пол-метра бетона как-то не внушает, обычная граната к РПГ-7 пробивает полтора метра. А пол-метра это уровень предзаряда РШГ делающего дырку через которую влетает основная БЧ объемного взрыва.
ВСУ впервые применили испанский боевой дрон Columba, способный пробить полметра бетона
glavhyilo
09:41
интересно пустит запад зелю сбежать с украины или там оставит сидеть.
Payday 3 окупила инвестиции на разработку всего за 2 недели
Дмитрий
09:39
580 бу карта за пятерку будет ничем не хуже даже больше памяти 8 гигов там уже кучи игр где максималки поставить нельзя с 4 гигами видеопамяти.
Ставим рекорды экономии вместе с AMD — шустрая игровая сборка дешевле 50000 рублей
glavhyilo
09:34
старец байдун,уже плох просто стал,вон даже сиципинь приезжал,посмотреть каков он щас.
Байден не смог прочитать слово: Лучше не пытаться и не ошибиться, чем попытаться и совершить ошибку
Vito Vago
09:33
Клоун хорошо нюхнул!
«Вторыми будут Балканы»: Зеленский спрогнозировал следующий конфликт в мире
scvitaly
09:29
да, всё меняется очень быстро
Starship готов к полету 17 ноября - лицензия получена
Дмитрий
09:29
в эльдорадо видел точно такие компы продают. только не за 50 а за 70 😂 зачем брать за 70 то что можно собрать самому за 47-50. имхо если компьютер для игр то брать что либо ниже 4060 это уже д...
Ставим рекорды экономии вместе с AMD — шустрая игровая сборка дешевле 50000 рублей
Дмитрий
09:24
Скорее так: Америке будет сложно воевать за Израиль, "держать в уме" Тайвань и ... всё.
Америке будет сложно воевать за Тайвань, поддерживать Украину и "держать в уме" Израиль
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем