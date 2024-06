Компания Apple, которая в последние годы все активнее поддерживает игровой рынок, готовится принести в экосистему Apple новую разработку. Согласно заявлениям, Prince of Persia: The Lost Crown вскоре будет представлена для macOS.

Перейдя на собственные процессоры серии M для устройств Mac, Apple начала делать свои платформы более привлекательными для геймеров. В этом направлении компания выпустила такие игры, как Resident Evil Village, Resident Evil 4, Death Stranding, Stray и Assassin's Creed Mirage на операционных системах macOS, iOS и iPadOS. Если верить заявлениям, то в партнерстве с Ubisoft компания принесет в свою экосистему еще одну игру.

Dame Tech, которая ранее уже становилась известной благодаря утечкам информации об iOS, заявила, что Prince of Persia: The Lost Crown, один из успешных продуктов прошлого года, скоро придет на платформу macOS. Dame Tech заявила, что также возможно появление игры на платформах iOS и iPadOS. Согласно заявлению, Ubisoft анонсирует macOS-версию The Lost Crown на мероприятии Ubisoft Forward 10 июня.

Если вы помните, Prince of Persia: The Lost Crown создавалась с расчетом на Nintendo Switch. По этой причине кажется вполне вероятным, что игра будет поддерживаться на iPhone 14 Pro и iPhone 15. Посмотрим, какие игры Apple, заручившаяся поддержкой разработчиков в последние годы, принесет на свои платформы.