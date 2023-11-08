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dima0782
Nintendo сотрудничает с Sony в создании экранизации Zelda
Представители Nintendo подтвердили информацию о создании боевика по игре The Legend of Zelda

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Компания Nintendo решила извлечь еще большую выгоду из популярности игр серии The Legend of Zelda и, воодушевленная успехом вышедшего в этом году CGI-фильма The Super Mario Bros. Movie, приступает к созданию еще одного крупнобюджетного фильма по мотивам своего второго по популярности бренда.

Представители Nintendo подтвердили информацию о создании боевика по игре The Legend of Zelda. В своем сообщении на платформе X легендарный дизайнер игр Nintendo Сигеру Миямото рассказал, что уже несколько лет работает над фильмом по "Легенде о Зельде" вместе с продюсером Ави Арадом, известным по созданию первых " оживленных" фильмов компании Marvel, таких как "Люди Икс", "Человек-паук" и др. Миямото подтвердил, что Nintendo дала добро на официальное начало работы над картиной. Он добавил: "Для завершения работы потребуется некоторое время, однако я надеюсь, что вы сможете с нетерпением ожидать его выхода"

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В последующем пресс-релизе Nintendo сообщает нечто ироничное: компания Big N будет финансировать фильм "Легенда о Зельде" совместно со своим главным конкурентом - производителем игровых консолей Sony, которая будет распространять фильм в кинотеатрах после его выхода.

У фильма уже есть режиссер - Уэс Болл, ответственный за все три части молодежного научно-фантастического сериала "Бегущий в лабиринте". Следующим его фильмом станет "Планета обезьян: Королевство" - последняя часть этого долгоиграющего фильма, выйдет на экраны в мае 2024 года.

Занимаясь собственным производством визуального контента Nintendo IP, компания Nintendo создает новые возможности для того, чтобы предоставить людям во всем мире доступ к своему миру развлечений не только через специализированные игровые консоли.

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Похоже, что Nintendo все чаще участвует в подобных проектах, и неудивительно, если они окажутся прибыльными. По сообщению Deadline, хотя в анонсе компании об этом ничего не сказано, сценарий к фильму "Легенда о Зельде" будет написан Дереком Коннолли (Derek Connolly). Он является соавтором другой экранизации видеоигры - "Покемон. Детектив Пикачу", а также соавтором трилогии фильмов "Мир Юрского периода" и многих других проектов.

#sony #nintendo #zelda #экранизация игры #zelda pc
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