Жил я себе поживал пять лет с Mugen 5 Rev.B, и не было у меня к нему ни единой претензии. Сначала он прекрасно охлаждал Ryzen 5 1600, потом так же прекрасно справлялся с i5 10400f, а затем, уже чуть менее прекрасно - с Ryzen 5 5600. И дёрнул меня чёрт посмотреть на Ютубе видео под названием "These are the Best CPU Air Coolers Right Now", где Thermalright Peerless Assassin 120 унижает всё, что шевелится, и даже огромная туша Noctua NH-D15 шатается под его лилипутским напором. Глаз мой загорелся, тем более что на другом канале пообещали аж 7 градусов по сравнению с Муген 5 на 5800Х. Однако, цена в Никсе 4600р никаких особых чувств среди меня не родила, ибо нафиг надо тратить столько, а потом ещё и переустанавливать кулер ради пяти-семи градусов. Но затем чёрт, вероятно, тот же самый, отправил меня в Онлайн Трейд, и вот 3600р уже повлияли на чувства самым радикальным образом, а рука самостоятельно заказала не только кулер, но и два набора столовых вилок ради траты бонусов.

Спустя два дня рука бережно держала подмышкой красивую белую глянцевую коробку с заветным кульком.

Лицевая сторона хвастливо заявляет о наличии крепления под сокет 1700 и антигравитационных теплотрубок, а также недвусмысленно даёт понять, что красива не только коробка, но, скорее всего, и кулер тоже.

На обратной стороне информации поболее, в том числе обещание "хай перформанс" термопасты в комплекте и наклейка с возможностью проверить оригинальность железки. А вот написать о совместимости с АМ5 отчего-то забыли, хотя при установке на AMD кулер использует бэкплейт материнской платы и никаких проблем с указанным сокетом не предвидится.

Я знаю, что все вы очень любите миллион фотографий коробок со всех возможных ракурсов в обзорах, но тут вас ждёт облом.

Открыв тару, видим отличную защиту содержимого с пяти сторон, а вот для шестой - верхней - денег у производителя хватило лишь на тонкую картонку.

Но что делать после распаковки, неужели сразу установить кулер и забыть о нём? Собрать и сфотографировать!

Выглядит и правда здорово, Mugen 5 на его фоне смотрится бедным нищим родственником. На снимках кажется большим, однако на самом деле Peerless Assassin миниатюрен и лёгок. Высота 157мм позволит ему поместиться во многих корпусах, вес 750 грамм не повредит материнскую плату, даже если пьяный колхозник повезёт новый системник в вертикальном положении по грунтовке и угодит колесом в бездонную яму. Тем не менее, память Ассасин перекрывает полностью, модули с низкими радиаторами или без оных не доставят проблем, а вот высокие заставят поднять первый вентилятор, ухудшив продуваемость радиатора и внешний вид.

Не считая мизерных погрешностей с верхними пластинами, собран агрегат ровненько и аккуратненько. К покраске никаких претензий, кроме одной: мне достался экземпляр с неведомо как пробравшейся под плёнку на основании каплей краски, которую пришлось бережно счистить лезвием Rapira.

Кстати, об основании. Оно идеально ровное вдоль теплотрубок и чуть менее идеальное поперёк.

Легендарные кривущие Серебряные стрелы и прочие Архоны с Мачами тихо плачут в подворотне, видя такую обработку.

Подробно описывать установку не буду, она точно такая же, как у любого современного крупного кулера: прикрутил две пластинки, к ним кулер - готово. Отмечу лишь полноценный металлический бэкплейт для процессоров Intel, некоторые другие конторы уже докатились до пластиковых, да отсутствие в комплекте даже намёка отвёртку, хотя бы на самую убогую с гнутой металлической ручкой. Чёрный разветвитель для подключения двух белых вентиляторов к одному разъёму материнской платы идёт в комплекте.

Теперь самое интересное, что же там с обещанным разрывом всех конкурентов. 13900К у меня нет, нет и 12600К, поэтому проверять придётся на стоковом Ryzen 5600, жрущим невероятные 78 ватт под максимальной нагрузкой. Закрытый корпус Fractal Design Define R5 с пятью вентиляторами, их умопомрачительные скорости оборотов будут видны на скриншотах. Термопаста Scythe Thermal Elixir 2 SCTE-2000.

Сначала Aida64:

Scythe Mugen 5

Thermalright Peerless Assassin 120 White

При одинаковых 700 оборотах Ассасин холоднее на 4 градуса, что вроде как и неплохо, но хотелось большего.

В Синем бенче разница точно такая же, всё те же 4 градуса:

Scythe Mugen 5

Thermalright Peerless Assassin 120 White





Аида64

Синебенч

Scythe Mugen 5

75

72

Thermalright Peerless Assassin 120 71

68







Cдаётся мне, добавив второй вентилятор на Mugen 5, можно было добиться таких же результатов. Видно, однако, учуяв более эффективный кулер, автоматика процессора задрала напряжения и частоты, возможно, в абсолютно одинаковых условиях разница между кулерами оказалась бы чуть большей и достигла заветных пяти градусов, но насчёт семи я сомневаюсь.

Отдельно замечу, что никаких посторонних звуков вентиляторы не издают, но чудес ждать не стоит, когда вам заявляют о тишине на 1500 оборотах 120мм вентиляторов - это просто чушь во плоти. Настоящая тишина - до 600 оборотов, 700 уже начинают быть слышны в по-настоящему тихом системнике, ну а дальше всё зависит от того, как часто дитятко слушает рок в закрытых наушниках на полной громкости, может ему и 5000 норм.

И вот тут мы подходим к тому самому "а также немного об AMD". Идут годы, идут десятилетия, но AMD продолжает наваливать своим видеокартам и процессорам конское напряжение сверх всякой разумной меры. Взять Ryzen 5 5600. Стоковая частота 4450мгц, напряжение за каким-то лешим поднимается вплоть до 1,212в, процессор долбится в ограничитель потребления, снижая частоту.

Тот же процессор на той же частоте железобетонно стабильно работает на выставленных в БИОС 1,05в и, если верить мониторингу, фактических 1,032в под сильной нагрузкой. Да-да, мне лень экспериментировать с уровнями LLC.

Потребление снижается с 78 до 62 ватт, температура - с 68 до 62 градусов, причём 62 градуса эти уже не на 700-х оборотах, а на 400! 10400f получается горячее и прожорливее гораздо более производительного 5600. Не могу не вспомнить свою HD7950 с заблокированным на 1,250в напряжением, которая, являясь крайне неудачным экземпляром, просле прошивки предыдущей версии БИОС замечательно работала на 1,118в. Сколько с тех пор прошло, одиннадцать лет? Десять? А воз и ныне там, потенциально холодные и экономичные железки AMD выходят в виде кипятильников, требующих напильника для приведения их к нормальному состоянию. Но вот ведь дилемма: деньги, уплаченные мною в карман AMD, готовы к полноценному применению сразу же, никакого допиливания им не требуется.

Впрочем, Nvidia не лучше, 3070 с конскими заводскими 1,081в и 280ваттами не испытывает никаких проблем на 0,9в, потребляя 200ватт в тяжёлых играх. Подозреваю, с Intel ситуация аналогичная. Платите денежки, дурачки, и делайте за нас нашу работу.





Хотелось бы сказать, что за 3600 рублей это великолепный кулер, отрабатывающий каждую копейку, но не могу. Почему? Да потому что Thermalright наплодила миллион моделей примерно за ту же цену с разницей в 0-200р. Тысяча разновидностей MACHO, Peerless Assassin 120, Ultra-120 EX, Silver Soul 135, FROST SPIRIT 140 - все стоят одинаково, и наверное кто-нибудь даже знает, какой из них лучше. Или ничем не лучше.

Подводя итоги, моя довольна. Не знаю, как насчёт унижения NH-D15, но ютубные сравнения Peerless Assassin 120 с Mugen 5 в целом подтвердились. Всё же у меня нет по-настоящему горячего процессора, а с увеличением тепловыделения эффективность кулера, по моему разумению, должна расти (до определённых пределов, естественно). Для условно 100-ваттных процесоров и тишины обоих кулеров по уши с огромным запасом.

Бесспорные преимущества Thermalright - внешний вид и комплектное крепление под сокет 1700. Конечно, такое крепление существует и для Мугена, только чёрт знает, где его брать сегодня. Выглядит Ассасин великолепно, я даже впервые в жизни поймал себя на мысли, что мне хотелось бы видеть на кулере RGB-подсветку, надписям "Thermalright" на верхних крышках секций она бы не повредила 😮 Эффективность тоже не вызывает вопросов.

В недостватках лишь полное перекрытие модулей памяти, больше ничего придумать не могу.

А вот что вызывает вопросы, так это нынешняя цена на Муген 5 в России. Какой наркоман купит его за 6800р, я не представляю.





P.S. Реклама работает, Peerless Assassin 120 в Онлайн Трейде испарились.