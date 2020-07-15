Забавные насекомые

Простые, но интересные игрушки для малышей – муравьи, жучки, паучки, работающие от солнечной панели. При освещении солнечным светом начинают бегать и жужжать, чем забавляют детей.





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Цена 3,6 $

Конструктор 6 в 1

Этот несложный конструктор позволяет собрать шесть разных игрушек – пару лодок с вентилятором, пару ветряков, машинку и животное. Работает все это от солнечного света – лодки плавают, ветряки крутятся, машинка и «собака» двигаются.

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Цена 3,46 $

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Конструктор автомобиля

В результате сборки, что интересно ребенку само по себе, получается машинка приличных размеров 21,5*11,5*10 см. Игрушка оснащена «гибридной силовой установкой» - может работать как от батарейки АА, так и от солнечной панели.









Цена 16,22 $

Еще один конструктор 6 в 1

Здесь также можно собрать шесть разных игрушек, но для детей чуть старшего возраста и на космическую тематику – фантастическое животное, челнок, космонавта в скафандре, пару транспортных средство и летающую тарелку. Все это двигается при освещении светом и здорово развивает воображение.









Цена 17,59 $

Конструктор 12 в 1

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Этот конструктор с наибольшим количеством деталей – 190 штук, из которых можно собрать 12 самых разных интересных игрушек. Конструктор создан по мотивам робота Wally и, если ребенок видел мультфильм про него, то конструктор наверняка ребенку понравится. Здесь как простые самодвижущиеся механизмы, так и фантастические агрегаты!









Цена 18,98 $

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Все представленные игрушки будут интересны не только днем, но и позволяют экспериментировать детям с фонариком!

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