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Главная криптовалюта Биткоин уже приближалась к историческому максимуму и, чтобы обновить его, ей надо было подорожать на 1000$, однако, этого не случилось. В настоящее время стоимость биткоина составляет более 17000$.

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По мнению Михаила Кархалева (финансового аналитика Currency.com) в настоящее время весь криптовалютный рынок находится в восходящем потоке и имеет большой дисбаланс среди спроса и предложения, причем в сторону покупателей. Он считает, что вскоре Биткоин обновит свой исторический максимум.

Один из главных факторов, который повлиял на рост всего криптовалютного рынка, это приход новых институциональных инвесторов. Также значительную роль сыграла и компания PayPal, которая добавила возможность хранения, покупки и продажи криптовалют в свои кошельки.

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По мнению Дмитрия Лаврова, основателя Tradunity, после того, как Биткоин побьет исторический максимум, уже в этом году ожидается обратный отскок стоимости до 14000$. Однако в долгосрочной перспективе это незначительный отскок рынка.

Через несколько месяцев цена вернется к своим максимам и продолжит свой рост. Лавров подчеркнул, что следующий исторический максимум, который он ожидает в этом году, 25000$, однако, без коррекции это невозможно.

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