Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - фонарик-аккумулятор Xiaomi, Wireless Mouse 2, кинетическая игрушка и многое другое
Кинетическая игрушка
Металлическая игрушка для бесконечных игр. Она может вращаться как вертикально, так и горизонтально. Игрушка поможет весело провести время и избавит от стресса. Будет интересна как взрослым, так и детям.
Цена: US $1.00
Фонарик-аккумулятор Xiaomi
Оригинальный фонарик-аккумулятор от именитого бренда. Имеет несколько режимов работы: аварийный, точечный и кемпинговый. Корпус ударопрочный. Фонарик можно использовать в качестве внешнего аккумулятора и заряжать от него ваши гаджеты.
Цена: US $22.53
Мини-бинокль maifeng
реклама
Бинокль компактного размера с просветленной оптикой и увеличением до 30x25, которое можно сравнить с десятикратным зумом. Минимальное расстояние фокусировки составляет 2,5 метра, максимальная дальность 108 метров.
Цена: US $16.41
Внешний аккумулятор 20 000 мАч
Внешний аккумулятор с емкостью 20 000 мАч и небольшим дисплеем, на котором отображается процент оставшегося заряда. Для безопасной зарядки гаджетов есть несколько степеней защиты. Поддерживает функцию быстрой зарядки. Вес составляет 425 г.
Цена: US $15.99 - 20.49
Bobo Bird
Стильные наручные часы, которые смогут подчеркнуть ваше стремление к уникальности. В часах используются элементы из настоящей древесины. Изготавливаются вручную. Поставляются в красивой подарочной упаковке.
Цена: US $28.99
Xiaomi Wireless Mouse 2
Беспроводная компьютерная мышь с оптическим датчиком 1000 dpi, который обеспечивает высокую точность работы. Подключается по радиоканалу на частоте 2,4 ГГц. Совместима с широким кругом устройств. Питается от батареек АА.
Цена: US $12.34
Скидки на все товары
Друзья, не забываем подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила