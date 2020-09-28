Металлическая игрушка для бесконечных игр. Она может вращаться как вертикально, так и горизонтально. Игрушка поможет весело провести время и избавит от стресса. Будет интересна как взрослым, так и детям.

Цена: US $1.00

Оригинальный фонарик-аккумулятор от именитого бренда. Имеет несколько режимов работы: аварийный, точечный и кемпинговый. Корпус ударопрочный. Фонарик можно использовать в качестве внешнего аккумулятора и заряжать от него ваши гаджеты.

Цена: US $22.53

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Бинокль компактного размера с просветленной оптикой и увеличением до 30x25, которое можно сравнить с десятикратным зумом. Минимальное расстояние фокусировки составляет 2,5 метра, максимальная дальность 108 метров.

Цена: US $16.41

Внешний аккумулятор с емкостью 20 000 мАч и небольшим дисплеем, на котором отображается процент оставшегося заряда. Для безопасной зарядки гаджетов есть несколько степеней защиты. Поддерживает функцию быстрой зарядки. Вес составляет 425 г.

Цена: US $15.99 - 20.49

Стильные наручные часы, которые смогут подчеркнуть ваше стремление к уникальности. В часах используются элементы из настоящей древесины. Изготавливаются вручную. Поставляются в красивой подарочной упаковке.

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Цена: US $28.99

Беспроводная компьютерная мышь с оптическим датчиком 1000 dpi, который обеспечивает высокую точность работы. Подключается по радиоканалу на частоте 2,4 ГГц. Совместима с широким кругом устройств. Питается от батареек АА.

Цена: US $12.34

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