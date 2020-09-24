Наручные мужские часы с потрясающим дизайном. Смотрятся такие часы шикарно. Корпус влагозащищенный, выдерживает давление до 10 АТМ. Ремешок кожаный. Часы поставляются в красивой подарочной коробке. Имеют высокое качество, пользуются спросом.

Цена: US $144.72 - 150.12

Подсветка для книги — полезная штука для любителей литературы. Подсветка регулируется. Само изделие выполнено в виде прямоугольной подставки. Изготовлено из пластика. Размер: 150*170*15 мм. Подходит практически под любые книги.

Цена: US $0.98 - 4.25

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Уникальный крутящийся ароматизатор, который поможет снять напряжение в городской пробке и точно вызовет интерес у ваших пассажиров. Аксессуар сделан качественно, что подтверждают пользователи в своих комментариях. Оснащен солнечной батареей, стоит солнечному свету попасть на аксессуар, и он начнет автоматически крутиться.

Цена: US $13.34

Невероятно популярный мужской ремень. Длину ремня можно выбрать самостоятельно, но лучше заказать максимальную длину, и новый владелец уже сам подгонит размер под себя. На странице продавца представлено несколько моделей пряжек и цветов.

Цена: US $7.98 - 8.49

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Часы и будильник с оригинальным дизайном. Смотрятся очень красиво, украсят любой интерьер. Часы оснащены приятной подсветкой, можно использовать в качестве ночника. Емкость встроенного аккумулятора 2 000 мАч. Управление простое и понятное.

Цена: US $15.96

Кузнечик с вибромоторчиком. Он очень активный и умеет прыгать как настоящий кузнечик. Не требует питание от сети. Заряжается от солнечных лучей или лампы. Его размер: 15 х 55 мм. С такой оригинальной игрушкой будет интересно проводить время как детям, так и взрослым.

Цена: US $1.66 - 3.26





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