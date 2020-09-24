Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - крутящийся ароматизатор с эффектом левитации, дизайнерские часы, игрушка на солнечной батарее и многое другое
Дизайнерские наручные часы
Наручные мужские часы с потрясающим дизайном. Смотрятся такие часы шикарно. Корпус влагозащищенный, выдерживает давление до 10 АТМ. Ремешок кожаный. Часы поставляются в красивой подарочной коробке. Имеют высокое качество, пользуются спросом.
Цена: US $144.72 - 150.12
Подсветка для книги
Подсветка для книги — полезная штука для любителей литературы. Подсветка регулируется. Само изделие выполнено в виде прямоугольной подставки. Изготовлено из пластика. Размер: 150*170*15 мм. Подходит практически под любые книги.
Цена: US $0.98 - 4.25
Крутящийся ароматизатор с эффектом левитации
реклама
Уникальный крутящийся ароматизатор, который поможет снять напряжение в городской пробке и точно вызовет интерес у ваших пассажиров. Аксессуар сделан качественно, что подтверждают пользователи в своих комментариях. Оснащен солнечной батареей, стоит солнечному свету попасть на аксессуар, и он начнет автоматически крутиться.
Цена: US $13.34
Мужской ремень
Невероятно популярный мужской ремень. Длину ремня можно выбрать самостоятельно, но лучше заказать максимальную длину, и новый владелец уже сам подгонит размер под себя. На странице продавца представлено несколько моделей пряжек и цветов.
Цена: US $7.98 - 8.49
Оригинальные часы с красочной подсветкой
Часы и будильник с оригинальным дизайном. Смотрятся очень красиво, украсят любой интерьер. Часы оснащены приятной подсветкой, можно использовать в качестве ночника. Емкость встроенного аккумулятора 2 000 мАч. Управление простое и понятное.
Цена: US $15.96
Игрушка на солнечной батарее
Кузнечик с вибромоторчиком. Он очень активный и умеет прыгать как настоящий кузнечик. Не требует питание от сети. Заряжается от солнечных лучей или лампы. Его размер: 15 х 55 мм. С такой оригинальной игрушкой будет интересно проводить время как детям, так и взрослым.
Цена: US $1.66 - 3.26
Магазин с популярными мужскими товарами
реклама
Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила