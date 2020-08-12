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Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - повербанк 20000 мАч, органайзер для кабеля, магнитный кабель и многое другое

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Повербанк 20000 мАч

Портативный повербанк с несколькими степенями защиты для безопасной зарядки ваших гаджетов. Компактные габариты позволяют носить повербанк с собой, поместится в небольшую сумку или карман. Вес всего 250 г. Оснащен двумя выходами USB. Поддерживает функцию быстрой зарядки.  

 

 

Цена: US $9.99 - 11.49

Органайзер для кабеля

Интересная находка — органайзер для кабеля, поможет быстро навести порядок с вашими кабелями. Органайзер легко крепится, можно использовать как в салоне автомобиля, так и на рабочем столе. 

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Цена: US $1.26 - 3.39

Магнитный кабель

Популярный магнитный кабель с подсветкой и поддержкой функции быстрой зарядки. Имеет большое количество заказов (более 3 000) и высокий рейтинг. Пользователи в своих комментариях отмечают отличное качество кабеля.

 Цена: US $1.07 - 2.69  

Беспроводная мышь со складной конструкцией

Интересный вариант беспроводной складной мыши, работает на частоте 2.4 ГГц. Скорость отклика составляет 1 мс. Габариты: 107x63,5x39 мм. Оснащена 6 клавишами. Разрешение настраиваемое до 2000 dpi. Рейтинг 5 из 5. 


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Цена: US $9.69

Наушники Baseus W09 TWS 

Беспроводная модель наушников от Baseus. Несмотря на невысокую стоимость, наушники имеют качественный звук. Управление сенсорное. Оснащены микрофоном с шумоподавлением. Плотно сидят в ушной раковине. Автономность работы составляет 5 часов. 

Цена: US $18.11

Скидки до 70% на технику от Baseus

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Максим Лебедев
09:49
Да вообще цветастые корпуса и подсветка это дибилизм.особенно если стоит рядом.отвлекает жутко такая елкп
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asv1
09:48
Типа брать с запасом. чтоб не было впритык. Хотя бред, да.
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Project_Raiden
09:47
Предпочитаю как-то больше сочетание black+blue. Белый цвет для меня всегда выглядел как-то не особо круто)
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Ermolenko Sergey
09:47
"Эта переплата позволила владельцам Core i7-2600K пропустить один апгрейд или пару-тройку лет." Пару-тройку лет? Да я "слез" с него только в марте 2020 года!))) И то переставил в miniITX сборку род...
5 причин для покупки процессоров с 8 и более ядрами в 2020 году
Анатолий Аникин
09:45
Автор наверное не в курсе, что лучше всего масштабируются 6 ядер, если это не сервер конечно. Вкурил бы сначала матчасть ,прежде чем бред писать.
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Danil Shtern
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надеюсь силвервульфу хватит удар ))
White trash – не беритесь за белую сборку ПК, скорее всего у вас получится нелепая дешёвка
1injener
09:42
Не понял смысла - "когда появится востребованность в 8 - 10 ядрах, то нужно уже будет покупать 12 - 16 ядерный проц". Зачем покупать 10-12 ядер, когда появиться востребованность на 8 ядер?
5 причин для покупки процессоров с 8 и более ядрами в 2020 году
warmuza
09:42
Раз зелот написал, то будет. Он пророк. Оралкул.
NVIDIA нашла способ обойти видеокарту Big Navi по производительности – может быть использовано снижение тактовой частоты памяти и её программная блокировка
Kopcheniy
09:41
Ну последние Интелы вполне перешагивают 7.5 ГГц, если кто возьмется за жидкий гелий, то может и получится за 8 ГГц уйти.
AMD FX-9590 на частотах около 7.2 ГГц обновил серию серебряных рекордов
warmuza
09:40
У тебя, небось, уже готовы тесты и амперы, и Биг Нави, и РУЗЕН 4000?
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super – август 2020
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