Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - повербанк 20000 мАч, органайзер для кабеля, магнитный кабель и многое другое
Повербанк 20000 мАч
Портативный повербанк с несколькими степенями защиты для безопасной зарядки ваших гаджетов. Компактные габариты позволяют носить повербанк с собой, поместится в небольшую сумку или карман. Вес всего 250 г. Оснащен двумя выходами USB. Поддерживает функцию быстрой зарядки.
Цена: US $9.99 - 11.49
Органайзер для кабеля
Интересная находка — органайзер для кабеля, поможет быстро навести порядок с вашими кабелями. Органайзер легко крепится, можно использовать как в салоне автомобиля, так и на рабочем столе.
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Цена: US $1.26 - 3.39
Магнитный кабель
Популярный магнитный кабель с подсветкой и поддержкой функции быстрой зарядки. Имеет большое количество заказов (более 3 000) и высокий рейтинг. Пользователи в своих комментариях отмечают отличное качество кабеля.
Цена: US $1.07 - 2.69
Беспроводная мышь со складной конструкцией
Интересный вариант беспроводной складной мыши, работает на частоте 2.4 ГГц. Скорость отклика составляет 1 мс. Габариты: 107x63,5x39 мм. Оснащена 6 клавишами. Разрешение настраиваемое до 2000 dpi. Рейтинг 5 из 5.
Цена: US $9.69
Наушники Baseus W09 TWS
Беспроводная модель наушников от Baseus. Несмотря на невысокую стоимость, наушники имеют качественный звук. Управление сенсорное. Оснащены микрофоном с шумоподавлением. Плотно сидят в ушной раковине. Автономность работы составляет 5 часов.
Цена: US $18.11
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