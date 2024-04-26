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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле исключили восстановление прежних отношений с Европой
Прежние отношения с Европой России, как бы это помягче выразиться, не нужны.

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После того как коллективный Запад в одностороннем порядке уничтожил отношения с Россией, разрушив параллельно все мосты, по которым можно было бы вновь двигаться друг к другу, стало понятно, что та же Европа понимает только тогда, когда у неё на шее стоит чей-нибудь сапог. Тем не менее, даже несмотря на все действия Запада, направленные напрямую на осложнение жизни простых россиян (и только их), в российском обществе остаются наивные ребята с либеральным складом мышления, которым нравится пребывать в иллюзии того, что «вот сейчас конфликт на Украине закончится, и повторится всё как встарь — аптека, улица, фонарь».

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Нет, не повторится. И если чтобы понять это, недостаточно заявлений западных настроенных исключительно бескомпромиссно функционеров, то можно, например, ознакомиться с заявлением Кремля, который тоже уже устал играть с Западом в поддавки без нужного для себя «выхлопа», и тоже начал занимать бескомпромиссную позицию. Так, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, восстановление отношений с Европой в прежнем виде невозможно.

Как отметил Песков, договариваться о том, как жить дальше, безусловно, придётся, но это уже будут договорённости «о новых модальностях отношений». Проще говоря, восстановление отношений России с Европой возможно на условиях, которые Москва сочтёт для себя приемлемыми. И в этой парадигме Москве в Европе должна быть отведена одна из ключевых (если не вообще единственная ключевая) ролей.

Необходимо понимать, что уровень агрессии, проявленный Евросоюзом по отношении к России — и с незаконными рестрикциями, и с беспрецедентными поставками вооружений противнику РФ (Украине) — так просто не забывается. За это придётся отвечать. Европе придётся признать реалии и принять российские требования, в которые войдёт в том числе компенсация ущерба, причинённого европейским оружием, которым пользовались ВСУ, а также ущерба, понесённого Россией из-за незаконных экономических рестрикций. Для чего бы то ни было меньшего поезд давным-давно уже ушёл. Легко можно было отделаться в апреле 2022 года, но тогда Запад не захотел этого делать. Теперь придётся делать так, как ему будет велено. И раз уж даже Песков начал делать резкие заявления, то, значит, мнение Кремля по вопросу отношений с Западом уже полностью согласовано.

#россия #политика #евросоюз
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