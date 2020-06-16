Компактный велосипедный насос, который способен качать давление в покрышках до 7 атмосфер. Благодаря компактному размеру его удобно носить с собой. Вес составляет 68 г.

Цена: US $13.97

Легкие и комфортные смарт-часы с ярким 1,2-дюймовый AMOLED-экраном и двухсторонним ремешком с необычной текстурой. Корпус выдерживает давление до 5 АТМ. Автономность работы составляет 7 дней. Поддерживают три спутниковых системы геопозиционирования: GPS, ГЛОНАСС и GALILEO. Совместимы с iOS и Android. Часы отслеживают вашу активность в течение дня, измеряют пульс, количество потраченных калорий, пройденное расстояние, отслеживают фазы сна. Для любителей спорта предусмотрено несколько спортивных режимов. Есть умный будильник, календарь, множество интересных циферблатов и т.д.

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Цена: US $115.99

Бюджетная карта памяти с хорошим качеством, которая имеет высокий рейтинг и массу положительных отзывов. На странице продавца вы сможете выбрать объем памяти от 16 до 512 Гб. На карту памяти действует хорошая скидка.

Цена: US $3.59

Игровая полноразмерная клавиатура с высококачественной RGB подсветкой каждой клавиши и отличным набором функций. Клавиши стандартные, нажимаются легко, скорость отклика 3 мс. Есть несколько режимов подсветки. Качество сборки на хорошем уровне.

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Цена: US $37.27

Проводная игровая мышка со светодиодной подсветкой и демократичной ценой. Габариты: 130×86×39 мм. Мышка оснащена 7 кнопками и колесиком прокрутки. Есть отдельная кнопка для регулировки DPI от 1600 и 5500. Продавец предлагает два варианта мышки: с бесшумным нажатием и стандартная. Цена: US $5.76

Справиться с надоедливыми насекомыми этим летом вам поможет умный фумигатор от компании Xiaomi. Питается от двух батареек АА, этого будет достаточно для работы на протяжении 40 дней. Заправляется картриджами. Одного хватит на 90 дней. Данная модель отслеживает оставшийся ресурс пластинок и имеет возможность настройки расписания.

Цена: US $5.49

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Стильные поляризованные очки с большим количеством заказов и хорошим рейтингом станут незаменимым аксессуаром этим летом. Они надежно защищают глаза блокируя поляризованный свет, который создаёт блики, раздражает глаза.

Цена: US $9.13





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