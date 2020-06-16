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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - смарт-часы Honor MagicWatch 2, полноразмерная клавиатура, умный фумигатор Xiaomi, портативный велосипедный насос и другое

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Портативный велосипедный насос

Компактный велосипедный насос, который способен качать давление в покрышках до 7 атмосфер. Благодаря компактному размеру его удобно носить с собой. Вес составляет 68 г. 

Цена: US $13.97

Honor MagicWatch 2

Легкие и комфортные смарт-часы с ярким 1,2-дюймовый AMOLED-экраном и двухсторонним ремешком с необычной текстурой. Корпус выдерживает давление до 5 АТМ. Автономность работы составляет 7 дней. Поддерживают три спутниковых системы геопозиционирования: GPS, ГЛОНАСС и GALILEO. Совместимы с iOS и Android. Часы отслеживают вашу активность в течение дня, измеряют пульс, количество потраченных калорий, пройденное расстояние, отслеживают фазы сна. Для любителей спорта предусмотрено несколько спортивных режимов. Есть умный будильник, календарь, множество интересных циферблатов и т.д. 

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Цена: US $115.99

SanDisk Micro SD карта

Бюджетная карта памяти с хорошим качеством, которая имеет высокий рейтинг и массу положительных отзывов. На странице продавца вы сможете выбрать объем памяти от 16 до 512 Гб. На карту памяти действует хорошая скидка. 

Цена: US $3.59

HP GK 100

Игровая полноразмерная клавиатура с высококачественной RGB подсветкой каждой клавиши и отличным набором функций. Клавиши стандартные, нажимаются легко, скорость отклика 3 мс. Есть несколько режимов подсветки. Качество сборки на хорошем уровне. 

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Цена: US $37.27

iMice WM5000X7

Проводная игровая мышка со светодиодной подсветкой и демократичной ценой. Габариты: 130×86×39 мм. Мышка оснащена 7 кнопками и колесиком прокрутки. Есть отдельная кнопка для регулировки DPI от 1600 и 5500. Продавец предлагает два варианта мышки: с бесшумным нажатием и стандартная. Цена: US $5.76

Умный фумигатор Xiaomi

Справиться с надоедливыми насекомыми этим летом вам поможет умный фумигатор от компании Xiaomi. Питается от двух батареек АА, этого будет достаточно для работы на протяжении 40 дней. Заправляется картриджами. Одного хватит на 90 дней. Данная модель отслеживает оставшийся ресурс пластинок и имеет возможность настройки расписания. 

Цена: US $5.49

Поляризованные солнцезащитные очки 

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Стильные поляризованные очки с большим количеством заказов и хорошим рейтингом станут незаменимым аксессуаром этим летом. Они надежно защищают глаза блокируя поляризованный свет, который создаёт блики, раздражает глаза.

Цена: US $9.13



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Сергей Скайокер
18:58
процессор выбор между 1600-x-af-2600, ну так как процессор гнать не стану так что 2600 в стоке норм по частоте, башню забыл кстати возьму что-то до 1000р
В российских магазинах стартовали продажи материнских плат на чипсетах B550 для процессоров Ryzen AM4 - цены вызывают вопросы
Alex Mel
18:58
в стиле интела +100мгц за год
AMD выпускает Ryzen 3000 серии XT "Matisse Refresh" - 3900XT, 3800XT и 3600XT с 7 июля по цене от $250
kiberman
18:58
16 не факт, но то-что вероятно предложат больше чем Хуанг- не исключено.
AMD RX 6900XT Big Navi получит 14 Gb GDDR6 памяти, производительность в 22.73 терафлопса и ценник в 999$ - новые подробности о флагманском GPU от канала Moore's Law Is Dead
VRoman
18:57
Штатные новости надо чаще читать, а не только блоги. Лексагон этот источник упоминал уже раз 10. ;-)
AMD RX 6900XT Big Navi получит 14 Gb GDDR6 памяти, производительность в 22.73 терафлопса и ценник в 999$ - новые подробности о флагманском GPU от канала Moore's Law Is Dead
Анатолий Молдаванов
18:56
Вот 3,14доры кто мне минусов поставил.
Уроки экономии от AMD – обновлённые процессоры Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT не получат штатный кулер, что значительно увеличит их стоимость для конечного покупателя
Сергей Скайокер
18:56
ок, ссд г..наверно да, но найди мне до 2500-2600, на 256гб, оперативка, можно другую но и эта норм тайминги 16 17 17 17 нормальны да нормальны разгоню до 3000 больше не нужно, опять же цена небольшая ...
В российских магазинах стартовали продажи материнских плат на чипсетах B550 для процессоров Ryzen AM4 - цены вызывают вопросы
Дмитрий Князев
18:55
У меня ксас был, и стрекот был. А исходил он из-за того, что куллер цеплял прозрачную пластиковую плёнку внутри БП. Сейчас стоит корсар, не нарадуюсь
В российских магазинах стартовали продажи материнских плат на чипсетах B550 для процессоров Ryzen AM4 - цены вызывают вопросы
Jack Reacher
18:55
По делу можно с умными людьми говорить ,-только причем здесь вы?
AMD официально представила процессоры Ryzen 3000XT и анонсировала материнские платы A520 с обновленной технологией StoreMI
Анатолий Молдаванов
18:55
Вот ты обосрался.Я же написал что будет 4500,а ты как баран 4700.Прогон как и зелот.
Уроки экономии от AMD – обновлённые процессоры Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT не получат штатный кулер, что значительно увеличит их стоимость для конечного покупателя
sgs
18:55
Онлайн тут вообще не приделах. Это просто реселлер, они ничего не возят. У них даже на складе их нет в полном объеме. Они подвозят со склада дистриба.
В российских магазинах стартовали продажи материнских плат на чипсетах B550 для процессоров Ryzen AM4 - цены вызывают вопросы
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