Качественные аккумуляторы с реальной емкостью 3 000 мАч. Их рекомендуют использовать с устройствами, которые имеют встроенную защиту. Аккумуляторы работают с высокими токами и отлично подходят для питания электроинструментов, электросамокатов, электронных сигарет и других устройств.





Цена: US $3.18 - 26.88

Расслабиться после трудного рабочего дня и отвлечься от проблем вам поможет интересная игра Дартс. Стоит совсем недорого. Имеет хорошее качество. Есть модели с более легкими или более тяжелыми дротиками.

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Цена: US $27.13

Новинка 2020 года — смартфон ELEPHONE E10 с большим экраном 6.5" по очень хорошей цене. Смартфон оснащен 48 МП камерой, есть поддержка NFC и быстрая зарядка 10 Вт. Оснащен двумя слотами под сим карты, а также отдельным слотом для карты памяти. Официальный магазин дарит первым покупателя наушники, а также есть купоны для более выгодной покупки.

Цена: US $99.99 - 109.99

Магнитный кабель для зарядки в плотной оплетке. Кабель имеет дополнительные насадки и сможет зарядить любое ваше устройство. Прост и удобен в использовании. Сила тока 2.4А.

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Цена: US $0.69 - 1.54

Брутальная зажигалка под Zippo выглядит довольно интересно. Заправляется газом, газ не выветривается и не стравляется. Зажигалка достаточно популярна среди пользователей, имеет высокий рейтинг и практически все положительные отзывы.

Цена: US $7.73 - 14.52

Солнцезащитные очки категории Premium, изготовлены из качественных материалов с максимальной защитой от ультрафиолета. Линзы с антибликовой пленкой. Идеально подойдут мужчинам для повседневной жизни, а также для поездки на море или управления за рулем.

Цена: US $12.52

Игровой комплект, в который входит клавиатура и мышь. Клавиатура механическая, получила современный дизайн и качественную настраиваемую подсветку с несколькими режимами свечения. Раскладка на русском и английском языках. Мышь проводная с возможностью изменения разрешения сенсора вплоть до 2400 dpi. Отличный набор, который необходим геймеру для быстрой победы над противником.

Цена: US $11.99 - 24.99













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