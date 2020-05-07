Новинка 2020 года — оригинальная настольная лампа, которая имеет просто потрясающий внешний вид. Ее можно использовать и как элемент декора. На странице продавца представлено два варианта размера лампы: большой размер (31x31x40 см) и маленький размер (21x21x30 см).

Цена: US $32.00 - 43.96

Быстро избавить ваш дом от надоедливых насекомых поможет электронная ловушка от компании Xiaomi. В своей работе фумигатор не использует химические вещества, является безопасным для окружающих. На корпусе расположена одна кнопка для включения/выключения устройства. Насекомых привлекает ультрафиолетовый свет, он заставляет их пролететь через кольцо и попасть внутрь ловушки. Работает практически бесшумно.



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Цена: US $15.67

Мини увлажнитель воздуха получил простой и приятный дизайн. Весит 145 г. Вместительность составляет 160 миллилитров, этого достаточно для работы на протяжении 8 часов. Оснащен светодиодной подсветкой, которая наиболее эффектно смотрится в темное время суток. Благодаря компактному размеру вы всегда сможете найти ему место на рабочем столе.

Цена: US $10.91

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Компактный персональный кондиционер выручит вас, где бы вы ни были. Он быстро очистит и охладит воздух в рабочей зоне. Кондиционер имеет компактные размеры и предназначен для охлаждения рабочей зоны, а не всей комнаты. Прост и удобен в работе. Работает тихо. Полностью заполненный резервуар обеспечит работу на протяжении 8 часов.

Цена: US $7.99 - 18.99

Универсальный чехол для смартфона идеально подойдет людям, которые ведут активный образ жизни и любят отдыхать на пляже, природе, в аквапарке и т.д. Выдерживает погружение до 10 метров. Чехол также можно использовать, чтобы надежно защитить ваши документы, деньги или другие ценные вещи от влаги.

Цена: US $3.22 - 5.10

Литий-полимерный аккумулятор подходит к разным устройствам, таким как, фотовспышки, мультиметры и другие электронные устройства. Размер: 48x25x16 мм. Емкость 400 мАч. Рабочее напряжение составляет 9В. Аккумулятор не требует специального устройства для зарядки, заряжается от USB порта.

Цена: US $6.71 - 48.39

Легкий и удобный планшет для рисования, который способен заменить вам альбом для зарисовок или блокнот. Подойдет как детям, так и взрослым. Планшет ультратонкий и имеет компактный размер, его удобно брать с собой. Шрифт тонкий и цвет радужный. Планшет достаточно популярный среди покупателей и имеет множество положительных отзывов.

Цена: US $12.99 - 19.99













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