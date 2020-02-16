Качественная игровая мышь, которую по достоинству оценят геймеры. Оснащена мощным чипсетом р33660 (частота обновлений 1000 Гц), чувствительность 24000 dpi и 5 режимамов настройки. Мышь имеет эргономичный корпус, яркую подсветку и 8 кнопок для дополнительной настройки.

Цена: US $32.99 - 38.99

Полезная находка на АлиЭкспресс - увеличительный экран. Он обладает небольшими габаритами и способен увеличить изображение с вашего смартфона в несколько раз без потери качества. Штука очень интересная, достаточно популярная среди пользователей. Имеет высокий рейтинг и большое количество положительных отзывов.

Цена: US $8.69

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Интересная находка на АлиЭкспресс - акула, парящая в воздухе. Смотрится очень реалистично. Ее размер: 152x100x4 см, парит на высоте 15 м. Управлять такой игрушкой достаточно просто и интересно. В комплекте идет дополнительно пульт дистанционного управления. С помощью такой игрушки вы сможете весело разыграть своих близких, коллег или домашних любимцев.

Цена: US $5.00 - 23.97

Оригинальный аксессуар от Baseus - беспроводная зарядка для смартфона. Смотрится оригинально. Корпус изготовлен из качественного пластика. Имеет 8 присосок благодаря которым надежно крепится на телефон. Размер: 58x58x10. Мощность 10 Вт. Аксессуар очень удобный, подходит для электронных устройств на ОС Android и iOS.

Цена: US $11.05

Стильная эспрессо-машина с хорошей мощностью, способна готовить напиток из капсул и из молотых, цельных зерен. Аппарат многофункциональный, вы сможете настроить практически все: крепость, толщину помола зерен, подачу пены и молока. Мощность: 1200 Вт. Давление 20 бар. Оснащена емким резервуаром для воды 1,4 литра, этого вполне достаточно для приготовления 7 чашек ароматного напитка.

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Цена: US $349.99 - 379.99

Наклейки на клавиатуру, которые светятся в темноте, будут полезны тем, кто любит работать или играть за компьютером в полумраке. Изготовлены из износостойкого материала, легко клеятся на клавиатуру и не оставляют следы клея после себя.

Цена: US $1.29

Один из самых популярных наборов жидкого стекла на АлиЭксресс, который отлично сочетает в себе цену и качество. Расход достаточно экономичный, одного флакона будет достаточно для обработки двух автомобилей. Объем флакона: 30 мл. Данный продукт сделает поверхность вашего авто яркой и блестящей. Полезная находка, к которой стоит присмотреться.

Цена: US $8.32 - 9.30









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