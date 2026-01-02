Из-за ошибки в базе данных на сайте Онлайнтрейда и на их странице в Яндекс Маркете цены на оперативную память и некоторые модели SSD были указаны по стоимости, которая действовала до повышения

Сбой произошел в интернет-магазине «Онлайнтрейд» примерно в 22:00 по московскому времени. Из-за ошибки в базе данных цена на ряд моделей оперативной памяти и некоторые модели SSD-дисков стала такой, как была до подорожания.





Сотни человек успели оформить заказы через Яндекс Маркет и непосредственно на сайте «Онлайнтрейд», в том числе и с онлайн-оплатой. Я лично узнал о такой ошибке непосредственно на сайте интернет-магазина, когда считал клиенту конфигурацию ПК и искал варианты памяти подешевле.

После 23:00 сайт «Онлайнтрейда» был отключен для технических работ сначала до 00:00, а затем отключение продлили до 14:00 2 января. В то же время на Яндекс Маркете продолжали висеть позиции с неверными ценами, и по ним оформляли заказы. При этом покупатели активно делились скринами оформленных заказов на странице сайта скидок и промокодов Peper.ru.



На данный момент страница «Онлайнтрейда» с товарами на Яндекс Маркете пуста, сам сайт интернет-магазина отключен на технические работы, а на странице висит гифка с незадачливым сантехником. Причина данного сбоя неизвестна. Скорее всего, человеческий фактор, связанный с празднованием Нового года.

Скорее всего, заказы, оформленные с ошибочными ценами, будут отменены, но ряд покупателей уже заранее готовится писать досудебные претензии с требованием доставить заказанные товары на основании оферты. Вполне возможно, интернет-магазин все же решит доставить товары по заявленной цене с целью поддержки репутации. Что будет с IT-специалистами, допустившими такую ошибку, остается только догадываться.