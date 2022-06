Самая дорогая версия будет стоить 550 евро.

Компания Nothing, основанная бывшим генеральным директором OnePlus, в следующем месяце представит первый для себя смартфон. Он будет называться Nothing Phone (1). Грядущая новинка появится не только в Соединённых Штатах и Китае, но также будет доступна в Европе. Стоимость уже известна.

Nothing Phone (1) был замечен в базе данных программного обеспечения Geekbench с 8 ГБ оперативной памяти. Также смартфон получит мобильный процессор Snapdragon 778G+, который является улучшенной версией однокристальной системы Snapdragon 778G.

В базовой модификации к 8 ГБ оперативной памяти будет прилагаться флеш-накопитель вместимостью 128 ГБ. Более продвинутая версия тоже получит 8 ГБ ОЗУ, но объём внутреннего хранилища увеличится в два раза. Стоимость смартфона в Европе составит 470 евро и 500 евро соответственно.

В топовой комплектации Nothing Phone (1) предложит покупателям 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной. Стоимость смартфона составит 550 евро. Купить будущую новинку можно будет в комплекте с фирменными полностью беспроводными наушниками Nothing ear (1) с системой активного шумоподавления. Правда, не будет предусмотрено никаких акций. Доплатить за аксессуар придётся его полную текущую стоимость – 97 евро.

Заметим, что на прошлой неделе компания продала лимитированную партию (100 штук) смартфонов на аукционе. Самый дешёвый телефон обошёлся менее чем в 800 долларов, а за самый дорогой заплатили более 3000 долларов. Всего компания с аукциона заработала примерно 110 000 долларов, то есть около 1100 долларов с одной модели.

И в завершение скажем пару слов об остальных технических характеристиках Nothing Phone (1). Смартфон получит дисплей на органических светодиодах формата Full HD+ с кадровой частотой до 120 Гц. Диагональ составит около 6,4 дюйма. В основной камере будут использовать модули на 50 МП и 16 МП без телеобъектива. Ёмкость комплектного аккумулятора составит 4500 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 45 Вт.

Для своей новинки компания Nothing разрабатывает проприетарное программное обеспечение Nothing OS с пользовательским интерфейсом Glyph Interface. Прошивка будет построена на базе операционной системы Android 12. Анонс Nothing Phone (1) состоится 12 июля.