А версия One UI 4.1 может быть урезанной.

Следом за анонсированным несколько часов назад бюджетным смартфоном Galaxy F13 южнокорейская компания Samsung готовит к премьере ещё одну недорогую модель. Она будет называться Samsung Galaxy M13, но в отличие от сегодняшней новинки сможет похвастаться поддержкой сотовых сетей пятого поколения.

Смартфон будет комплектоваться мобильным чипсетом Dimensity 700 для этого. Однокристальная система является не самой новой. Её мы могли видеть в ряде доступных моделей с поддержкой 5G, которые были представлены в прошлом году. Например, в Xiaomi Redmi Note 10 5G и всех его вариациях. Чипсет выполняется по нормам 7-нанометровой технологии и считается одним из факторов успеха тайваньского гиганта MediaTek на процессорном рынке в последний год.

В арсенал Samsung Galaxy M13 5G войдёт HD+ панель диагональю 6,5 дюйма. Речь идёт о жидкокристаллической матрице с маркетинговым названием Infinity-V. В каплевидном вырезе расположится скромная 5-мегапиксельная камера для селфи.

Разрешение тыльной главной камеры составит 50 МП. Предполагается, что она будет дополняться ультра-широкоугольным блоком и сенсором на 2 МП для макросъёмки или размытия фона. Разрешение первого не уточняется. Но при этом не исключено, что смартфон получит сразу два бесполезных 5-мегапиксельных датчика изображения.

Samsung Galaxy M13 5G будет нести на борту аккумуляторную батарею вместимостью 5000 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 15 Вт. Из прочих параметров гаджета стоит отдельно операционную систему Android 12, дополненную программным обеспечением One UI 4.1 сразу из коробки, боковой дактилоскоп и поддержку карт microSD максимальным объёмом 1 ТБ. К слову, возможно, смартфон получит оболочку One UI 4.1 Core без которых функций обычной One UI 4.1.

В продажу модель поступит в двух модификациях. Базовая версия предложит пользователям 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Топовая конфигурация будет комплектоваться 6 ГБ оперативки и накопителем ёмкостью 128 ГБ.

Отметим, что в конце прошлого месяца компания их Южной Кореи анонсировала модель Samsung Galaxy M13, но без поддержки 5G. Смартфон оборудован чипом Exynos 850, LCD-панелью диагональю 6,6 дюйма формата Full HD+ и основной камерой разрешением 50 МП + 5 МП + 2 МП. Ёмкость аккумулятора тоже составляет 5000 мА*ч. 4G-версия ещё не поступила в продажу, и стоимость на неё всё так же остаётся неизвестной.