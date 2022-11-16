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В трейлере есть сцена из начала игры, демонстрирующая пару коротких строк диалога Губки Боба и его лучшего друга Патрика на девяти языках, которые игроки смогут выбрать. К ним относятся английский, французский, немецкий, испанский, бразильский, португальский, японский, польский, хинди и индонезийский. Поклонники, которые выросли вместе с Губкой Бобом, будут рады услышать, что диалоги озвучивали актеры озвучивавшие мультфильм.
Сюжет в SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake начинается с того, что Губка Боб и Патрик подобрали несколько волшебных пузырей, которые предназначено использовать только королю Нептуну. Пузыри разрушают реальность, что является новым для любой истории о Губке Бобе.
Объявленный как «духовное продолжение» Battle for Bikini Bottom: Rehydred, The Cosmic Shake снова представляет собой 3D-платформер с множеством миров, которые нужно посетить, костюмами, которые нужно надеть, и парящей крошечной версией Патрика, который следует за вами, как Нави в Ocarina of Time. Еще в августе был показан геймплей, который выглядит на удивление забавным и дает хороший обзор некоторых новых способностей, которые будут у Губки Боба.
В настоящее время SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake не имеет конкретной даты выпуска. По словам разработчиков выход намечен на 2023 год. Игра выйдет на ПК, Nintendo Switch, PS4 и Xbox One.