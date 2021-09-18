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Осенняя распродажа – Windows 10 Pro на всю жизнь за 1072 рубля

Вы можете подготовиться к выходу операционной системы Windows 11 и приобрести лицензию для ОС Windows 10 Professional или Home примерно за 1 000 рублей.
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В магазине SuperCDK стартовала осенняя распродажа программного обеспечения. Вы можете подготовиться к выходу операционной системы Windows 11 и приобрести лицензию для ОС Windows 10 Professional или Home примерно за 1 000 рублей. Предложение ограничено.

Дизайн SuperCDK

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Сайт интернет-магазина SuperCDK имеет приятный дизайн и почти хорошо оптимизирован под устройства с небольшими дисплеями. В шапке есть кликабельный логотип, кнопки для входа в систему и регистрации, строка поиска и ещё одна кнопка, при нажатии на которую открывается список категорий. Их семь, но детальнее поговорим позже.

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Опускаемся ниже и видим постер Immortals Fenyx Rising, а также несколько игр. В частности, полное издание Horizon Zero Dawn почти за 3 700 рублей и Crusader King III стоимостью около 3 200 рублей.

На главной странице есть ещё больше игр. Для того чтобы увидеть их все, нужно лишь пролистать вниз. На главную страницу выведен блок с лучшими предложениями дня. На момент написания материала здесь были WarCraft III Reign of Chaos, WarCraft III Frozen Throne, DiRT 3, Planet Zoo и несколько антивирусов.

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В правом нижнем углу сайта есть иконка для активации онлайн-чата. Тут вы можете пообщаться с консультантами в режиме реального времени и задать им вопросы, на которые хотели бы получить ответ. Отвечают зачастую весьма оперативно, но скорость ответа будет зависеть от времени суток.

Теперь что касается категорий продуктов, представленных на сайте. Первая – Steam. Вас тут ждёт почти пять сотен предложений. Подавляющее большинство – игры. Например, первыми в списке идут Life is Strange True Colors, Marvel’s Guardians of the Galaxy и Guilty Gear Strive Standard Edition. Их стоимость составляет приблизительно 3 800 рублей, 4 300 рублей и 3 300 рублей соответственно. Здесь же вы найдёте и другие игры. В частности, Outriders за 3 800 рублей, Devil May Cry 5 Deluxe Edition за 1 900 рублей (обычное издание стоит почти на 400 рублей дешевле), Resident Evil 3 за 3 700 рублей, Borderlands 2 за 2 600 рублей, Just Cause Collection За 3 500 рублей и прочее.

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На порядок меньше предложений доступно вам в категории Uplay. В первую очередь стоит отметить возможность сделать предварительный заказ на Far Cry 6 за 4 300 рублей. Watch Dogs Legion обойдётся примерно на 450 рублей дешевле. Последняя часть Assassin’s Creed продаётся за 4 500 рублей. Всего же в этом разделе доступно 35 предложений.

Третья категория называется Origin. Самая дорогая игра здесь – Need For Speed Payback почти за 4 100 рублей. Также отметим прошлогодний футбольный симулятор FIFA 21. Его стоимость составляет почти 4 000 рублей. Что интересно, FIFA 20 стоит лишь на три сотни рублей дешевле. Кроме того, тут вы найдёте Star Wars Battlefront, Battlefield V и ряд дополнений для популярного симулятора жизни The Sims 4.

Ещё один раздел называется Daily Deal. По идее каждый день список предложений в нём должен меняться. При написании статьи тут присутствует несколько утилит, на ряду с играми серий Battlefield и Dragon Age. В разделе PlayStation можно приобрести подписку PlayStation Plus на год за 3 300 рублей или пополнить кошелёк. Также отметим категорию PC, куда вкинули все предложения, которые имеют отношение к персональным компьютерам. Это и игры со всех рассмотренных выше разделов, и утилиты, и антивирусы, и прочее.

Купить Windows 10 по акции

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В осенней распродаже в магазине SuperCDK принимает участие шесть предложений. Купить лицензию для операционной системы Windows 10 Professional можно менее чем за 1 100 рублей с учётом 25-процентной скидки. Не нужно хорошо разбираться в математике, чтобы понять, что два ключа в таком случае обойдутся примерно в 2 200 рублей. Однако, на распродаже вы можете приобрести две лицензии для операционной системы Windows 10 примерно за 1 930 рублей.

О домашней редакции программного обеспечения тоже не стоит забывать, ведь многим пользователям возможность Windows 10 Home будет хватать для нормальной работы с головой. Её акционная стоимость составляет 1 025 рублей с учётом скидки с размером 25%, которая активируется при вводе промокода OCVIP в корзине.

Также на распродаже доступно офисное программное обеспечение. Microsoft Office 2016 Professional Plus с 25-процентной скидкой стоит около 2 080 рублей, а издание 2019 года – почти на 1 300 рублей дороже. При этом вы можете приобрести за 4 220 рублей комплект, который включает лицензию для операционной системы Windows 10 Professional и набор офисного софта Microsoft Office 2019 Professional Plus. Возвращаемся чуть назад и видим, что, покупая их отдельно, мы немного переплачиваем. Поэтому лучше брать комплектом. Ссылки на магазин и точные цены вы найдёте в таблице ниже.

#
Ключ
Купон
Цена
В магазин
1
Windows 10 Pro
OCVIP
1 072 рубля
2
Windows 10 Home
OCVIP
1 025 рублей
3
Windows 10 Pro (2 шт.)
OCVIP
1 928 рублей
4
Windows 10 Pro + Microsoft Office 2019 Professional Plus
OCVIP
4 222 рубля
5
Microsoft Office 2019 Professional Plus
OCVIP
3 355 рублей
6
Microsoft Office 2016 Professional Plus
OCVIP
2 078 рублей

Регистрация

Процесс регистрации в магазине SuperCDK не займёт у вас больше минуты. В правом верхнем углу находим кнопку «Зарегистрироваться», жмём на неё и переходим к созданию собственной учётной записи.

В небольшой простой форме вводим адрес электронной почты, пароль, имя и фамилию. Также нужно согласиться с политикой конфиденциальности и условиями использования. Подписываться на рассылку новостей необязательно. Далее остаётся только нажать на кнопку «Зарегистрироваться».

Оформление заказа и активация Windows 10 Pro

Теперь попробуем оформить заказ в магазине SuperCDK. Для примера возьмём комплект Windows 10 Professional и Microsoft Office 2019 Professional Plus. Стоимость составляет 5 628 рублей 85 копеек.

Жмём кнопку «Купить сейчас» и входим в личный аккаунт. Если вы не хотите создавать учётную запись, можете авторизоваться через Facebook или Google. Рекомендуется второй вариант. Когда всё сделали, нужно ещё раз нажать кнопку «Купить сейчас», после чего система отправит нас в корзину.

В новом окне мы ещё раз видим, что стоимость нашего заказа составляет 5628 рублей 85 копеек. На этой стадии нужно ввести промокод OCVIP. После его активации стоимость ключа будет снижена до 4 221 рубля 64 копеек. Размер скидки составляет более 1 400 рублей.

Теперь нам остаётся только нажать на кнопку «Отправить заказ» и выбрать платёжную систему. Вариантов несколько: PayPal, Mint, LiqPay, AliPay или напрямую с карт VISA и Mastercard. Размер комиссии составляет от 40 рублей до 500 рублей в зависимости от выбранной системы.

Лишь при выборе PayPal ничего дополнительно платить не придётся. После того как вы определились со своим выбором, кликайте на «Оплатить сейчас», проводите транзакцию и ждите, пока письмо придёт на указанную при регистрации электронную почту.

Когда код получен, вам нужно перейти в настройки системы, выбрать категорию «Обновление и безопасность» и найти раздел «Активация». Далее остаётся только скопировать 25-значный присланный в письме код и подтвердить активацию операционной системы Windows 10 Pro. На этом всё.

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