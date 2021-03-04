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Windows 10 Pro предлагается с большой скидкой на распродаже к 8 марта

В рамках акции все желающие смогут купить лицензии Windows 10 Professional и Home со скидкой 50%, а также пакеты офисных приложений Microsoft Office 2016/2019 для персональных компьютеров на Windows и macOS со скидкой 58%.
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На следующей неделе отмечается Всемирный женский день. К празднику 8 марта магазин ключей для программного обеспечения KeysOff подготовил очередную распродажу. В рамках акции все желающие смогут купить лицензии Windows 10 Professional и Home со скидкой 50%, а также пакеты офисных приложений Microsoft Office 2016/2019 для персональных компьютеров на Windows и macOS со скидкой 58%.

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Обзор магазина KeysOff

В цветовой гамме сайта магазина преобладают холодные тона. Некоторые надписи в сером цвете плохо читаются на синей панели вверху. Здесь вы можете переключить язык с английского, который установлен по умолчанию, на русский. Также есть французский, немецкий, польский, португальский, китайский, испанский и итальянский.

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При переключении языка на русский все цены автоматически конвертируются в рубли. Но вы можете потом вручную вернуть доллары или выбрать другую валюту. Доступы австралийские и канадские доллары, евро и фунты стерлингов.

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На верхней панели также можно перейти к сравнению выбранных продуктов, посмотреть список лучших предложений и взглянуть на персональный wish-list. В правом верхнем углу есть кнопка для входа в личный кабинет. Если у вас нет собственного аккаунта на магазине KeysOff, его можно быстро создать. Регистрация новой учётной записи займёт не более пары минут.

Для акционных предложений в магазине KeysOff создали отдельную страницу. Перейти туда можно только по этой ссылке. На сайте интернет-магазина есть несколько категорий, но отдельного раздела для софта не выделили.

На главной странице основной акцент сделан на игры. В списке избранных проектов на момент написания материала есть StarCraft Remastered, Batman: Arkham Origins, Star Wars Squadrons, Far Cry 6, Assassin’s Creed Valhalla, Call of Duty Modern Warfare, Truck & Logistics Simulator и Yakuza: Like a Dragon. Большинство ключей на перечисленные выше игры стоит 50-75 долларов. Исключениями являются StarCraft Remastered и Truck & Logistics Simulator. Их цена составляет соответственно 11,26 доллара и 35,86 доллара.

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Заметим, что на сайте есть живой чат для быстрого общения с технической поддержкой. Он запускается с помощью оранжевой пиктограммы в правом нижнем углу. После того как вопрос будет отправлен, система предложит ввести адрес электронной почты и подтвердить, что вы ознакомились с политикой конфиденциальности. Обычно техподдержка отвечает оперативно.

Ассортимент ключей в магазине KeysOff

В предыдущем разделе мы уже затронули ассортимент ключей магазина, перечислив игры, которые доступны на главной странице. Теперь детальнее пройдёмся по каждой категории. Пропустим только раздел PC Games. В нём собраны игры со всех остальных категорий.

 

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Итак, раздел Epic Games предлагает нам сразу четыре предложения на Borderlands 3. Например, сама игра стоит 70 долларов, но за 116 долларов можно приобрести Deluxe Edition. Сезонный пропуск обойдётся почти в 60 долларов. Здесь же есть и SnowRunner стоимостью 47 долларов.

 

В категории Battlenet Games предложений чуть больше. Помимо StarCraft и Call of Duty Modern Warfare здесь есть Overwatch и Diablo 3 Reaper of Souls стоимостью по 23 доллара, а также Diablo 3 Battlechest за 25 долларов и Call of Duty Black Ops 4 за 70 долларов.

 

Следующий раздел – Uplay Games. Тут игр ещё больше, но все дорогие. Минимальная цена – около 61 доллара за Assassin’s Creed Valhalla Standard Edition. Все остальные игры стоят примерно 70 долларов. Это Anno 1800, Far Cry 6, Star War Jedi – Fallen Order и другие.

Категория Origin Games тоже не отличается большим количеством предложений. Самая дорогая игра – FIFA 21. Относительно свежий футбольный симулятор стоит почти 72 доллара. Примерно на 2 доллара дешевле можно приобрести Battlefield V.

Наконец, почти два десятка игр ждут вас в разделе Steam Games. Мы не будет перечислять всё, что здесь есть. Отметим только, что Resident Evil 3 обойдётся примерно в 60 долларов, Wasteland 3 – Day One Edition стоит 71 доллар, а цена Horizon Zero Dawn – Complete Edition составляет приблизительно 61 доллар.

Скидки 50% – Windows 10 Pro за 7,60 доллара

Промокод DLE50 даёт возможность сэкономить сразу половину от полной стоимости ключа на операционную систему Windows 10. Например, лицензия для Windows 10 Professional обойдётся примерно в 7,6 доллара, а за ключ для Windows 10 Home нужно заплатить приблизительно на полтора доллара больше.

В рамках распродажи к 8 марта KeysOff предлагает комплекты, которые состоят из двух ключей. Например, бандл с лицензиями на Windows 10 Pro для двух персональных компьютеров стоит около 11,8 доллара с учётом скидки. На комплект с двумя ключами для Windows 10 Home промокод DLE50 даёт возможность снизить цену до 13,6 доллара примерно.

Ссылки на магазин по каждому предложению указана в таблице ниже. Уже на сайте KeysOff вы увидите точную стоимость ключей, которая от указанной выше отличается лишь на несколько центов. Заметим, что речь идёт об OEM-лицензиях на операционную систему.

Скидки 50%
Лицензия
Промокод
Цена
Купить
1
Windows 10 Pro
DLE50
~7,60 долларов
2
Windows 10 Pro (2 ключа)
DLE50
~11,80 долларов
3
Windows 10 Home
DLE50
~8,20 долларов
4
Windows 10 Home (2 ключа)
DLE50
~13,60 долларов

Скидки 58% – Office 219 Pro Plus за 23,50 доллара

Промокод DLE58 относится ко второй группе предложений. Здесь представлены пакеты офисных программ Microsoft Office 2016 и 2019 для компьютеров с операционными системами Windows и macOS. Ключи на саму ОС тоже есть, но доступны исключительно в комплекте с MS Office.

Так, MS Office 2016 Pro Plus вместе с Windows 10 Pro стоит приблизительно 27,4 доллара, а с Windows 10 Home – 27,7 доллара. Примерно 1,5 доллара нужно будет доплатить тем, кто хочет получить более новый пакет программного обеспечения, а именно MS Office 2019 Pro Plus.

Сама лицензия на Microsoft Office 2019 Professional Plus обойдётся в 30,5 доллара, если при оформлении заказа использовать промокод DLE58. Более старая редакция стоит сразу на 7 долларов дешевле с учётом скидки.

Напомним, что с MS Office Pro Plus пользователи получают возможность работать с текстовыми документами, таблицами и публикациями с разных девайсов. Среди программ доступны знакомые подавляющему большинству Word, PowerPoint, Excel и Access. Также пакет предлагает доступ к Outlook, OneNote, Publisher и InfoPath

В рамках акции к 8 марта со скидкой 58% доступны и другие предложения. Microsoft Office Home & Business 2016 и 2019 для компьютеров на базе операционной системы macOS. Стоимость составляет примерно 64,60 доллара и 109 долларов соответственно. В состав входят программы Word, Excel, PowerPoint, OneNote и Outlook.

Наконец, специальная редакция Microsoft Office «Для дома и учёбы» для персональных компьютеров под управлением ОС Windows тоже доступна со скидкой 58%. Издание 2016 года с промокодом DLE58 стоит около 33 долларов, а версия 2019 года – на полтора доллара дороже. Здесь вы получаете редактор таблиц Excel, редактор документов Word, а также инструмент для создания презентация PowerPoint и органайзер OneNote.

Скидки 58%
Лицензия
Промокод
Цена
Купить
1
Office 2016 Pro Plus
DLE58
~23,50 долларов
2
Office 2019 Pro Plus
DLE58
~30,50 долларов
3
Office 2016 Pro Plus + Windows 10 Pro
DLE58
~27,40 долларов
4
Office 2019 Pro Plus + Windows 10 Pro
DLE58
~36,10 долларов
5
Office 2016 Pro Plus + Windows 10 Home
DLE58
~27,70 долларов
6
Office 2019 Pro Plus + Windows 10 Home
DLE58
~36,20 долларов
7
Office 2016 Home & Student
DLE58
~33,10 долларов
8
Office 2019 Home & Student
DLE58
~34,50 долларов
9
Office Home & Business 2016 (macOS)
DLE58
~64,60 долларов
10
Office Home & Business 2019 (macOS)
DLE58
~109,00 долларов

Заказ в магазине KeysOff

Процедура оформления заказа в KeysOff очень простая. Рассмотрим её на примере ключа для операционной системы Windows 10 Professional. Стоимость составляет чуть более 15 долларов, но с промокодом DLE50 она будет снижена примерно до 7,6 доллара.

Промокод нужно вводить в корзине. После его активации можно переходить к оформлению заказа. Для начала нужно создать свой аккаунт, войти в учётную запись или продолжить в качестве гостя. В следующем разделе вам предложат ввести личные данные, включая номер телефона и домашний адрес.

Далее остаётся определиться с сервисом для оплаты. Можно выбрать Cwalletco и потом воспользоваться PayPal либо же сразу заплатить напрямую картой Visa или Mastercard. После оплаты ключ будет отправлен сразу на почту, указанную во время оформления заказа, где вы заполняли большую форму с личными данными.

Заметим, что письмо с ключом приходит в течение нескольких минут, но иногда доставка может затянуться. Если вы не получите ключ, интернет-магазин возместит потраченную сумму в полном объёме. Любые вопросы по оплате и доставке можно задать в чате. Онлайн-поддержка работает в режиме 24/7.

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