На следующей неделе отмечается Всемирный женский день. К празднику 8 марта магазин ключей для программного обеспечения KeysOff подготовил очередную распродажу. В рамках акции все желающие смогут купить лицензии Windows 10 Professional и Home со скидкой 50%, а также пакеты офисных приложений Microsoft Office 2016/2019 для персональных компьютеров на Windows и macOS со скидкой 58%.

Обзор магазина KeysOff

В цветовой гамме сайта магазина преобладают холодные тона. Некоторые надписи в сером цвете плохо читаются на синей панели вверху. Здесь вы можете переключить язык с английского, который установлен по умолчанию, на русский. Также есть французский, немецкий, польский, португальский, китайский, испанский и итальянский.

При переключении языка на русский все цены автоматически конвертируются в рубли. Но вы можете потом вручную вернуть доллары или выбрать другую валюту. Доступы австралийские и канадские доллары, евро и фунты стерлингов.

На верхней панели также можно перейти к сравнению выбранных продуктов, посмотреть список лучших предложений и взглянуть на персональный wish-list. В правом верхнем углу есть кнопка для входа в личный кабинет. Если у вас нет собственного аккаунта на магазине KeysOff, его можно быстро создать. Регистрация новой учётной записи займёт не более пары минут.

Для акционных предложений в магазине KeysOff создали отдельную страницу. Перейти туда можно только по этой ссылке. На сайте интернет-магазина есть несколько категорий, но отдельного раздела для софта не выделили.

На главной странице основной акцент сделан на игры. В списке избранных проектов на момент написания материала есть StarCraft Remastered, Batman: Arkham Origins, Star Wars Squadrons, Far Cry 6, Assassin’s Creed Valhalla, Call of Duty Modern Warfare, Truck & Logistics Simulator и Yakuza: Like a Dragon. Большинство ключей на перечисленные выше игры стоит 50-75 долларов. Исключениями являются StarCraft Remastered и Truck & Logistics Simulator. Их цена составляет соответственно 11,26 доллара и 35,86 доллара.

Заметим, что на сайте есть живой чат для быстрого общения с технической поддержкой. Он запускается с помощью оранжевой пиктограммы в правом нижнем углу. После того как вопрос будет отправлен, система предложит ввести адрес электронной почты и подтвердить, что вы ознакомились с политикой конфиденциальности. Обычно техподдержка отвечает оперативно.

Ассортимент ключей в магазине KeysOff

В предыдущем разделе мы уже затронули ассортимент ключей магазина, перечислив игры, которые доступны на главной странице. Теперь детальнее пройдёмся по каждой категории. Пропустим только раздел PC Games. В нём собраны игры со всех остальных категорий.

Итак, раздел Epic Games предлагает нам сразу четыре предложения на Borderlands 3. Например, сама игра стоит 70 долларов, но за 116 долларов можно приобрести Deluxe Edition. Сезонный пропуск обойдётся почти в 60 долларов. Здесь же есть и SnowRunner стоимостью 47 долларов.

В категории Battlenet Games предложений чуть больше. Помимо StarCraft и Call of Duty Modern Warfare здесь есть Overwatch и Diablo 3 Reaper of Souls стоимостью по 23 доллара, а также Diablo 3 Battlechest за 25 долларов и Call of Duty Black Ops 4 за 70 долларов.

Следующий раздел – Uplay Games. Тут игр ещё больше, но все дорогие. Минимальная цена – около 61 доллара за Assassin’s Creed Valhalla Standard Edition. Все остальные игры стоят примерно 70 долларов. Это Anno 1800, Far Cry 6, Star War Jedi – Fallen Order и другие.

Категория Origin Games тоже не отличается большим количеством предложений. Самая дорогая игра – FIFA 21. Относительно свежий футбольный симулятор стоит почти 72 доллара. Примерно на 2 доллара дешевле можно приобрести Battlefield V.

Наконец, почти два десятка игр ждут вас в разделе Steam Games. Мы не будет перечислять всё, что здесь есть. Отметим только, что Resident Evil 3 обойдётся примерно в 60 долларов, Wasteland 3 – Day One Edition стоит 71 доллар, а цена Horizon Zero Dawn – Complete Edition составляет приблизительно 61 доллар.

Скидки 50% – Windows 10 Pro за 7,60 доллара

Промокод DLE50 даёт возможность сэкономить сразу половину от полной стоимости ключа на операционную систему Windows 10. Например, лицензия для Windows 10 Professional обойдётся примерно в 7,6 доллара, а за ключ для Windows 10 Home нужно заплатить приблизительно на полтора доллара больше.

В рамках распродажи к 8 марта KeysOff предлагает комплекты, которые состоят из двух ключей. Например, бандл с лицензиями на Windows 10 Pro для двух персональных компьютеров стоит около 11,8 доллара с учётом скидки. На комплект с двумя ключами для Windows 10 Home промокод DLE50 даёт возможность снизить цену до 13,6 доллара примерно.

Ссылки на магазин по каждому предложению указана в таблице ниже. Уже на сайте KeysOff вы увидите точную стоимость ключей, которая от указанной выше отличается лишь на несколько центов. Заметим, что речь идёт об OEM-лицензиях на операционную систему.

Скидки 50% № Лицензия Промокод Цена Купить 1 Windows 10 Pro DLE50 ~7,60 долларов Перейти 2 Windows 10 Pro (2 ключа) DLE50 ~11,80 долларов Перейти 3 Windows 10 Home DLE50 ~8,20 долларов Перейти 4 Windows 10 Home (2 ключа) DLE50 ~13,60 долларов Перейти

Скидки 58% – Office 219 Pro Plus за 23,50 доллара

Промокод DLE58 относится ко второй группе предложений. Здесь представлены пакеты офисных программ Microsoft Office 2016 и 2019 для компьютеров с операционными системами Windows и macOS. Ключи на саму ОС тоже есть, но доступны исключительно в комплекте с MS Office.

Так, MS Office 2016 Pro Plus вместе с Windows 10 Pro стоит приблизительно 27,4 доллара, а с Windows 10 Home – 27,7 доллара. Примерно 1,5 доллара нужно будет доплатить тем, кто хочет получить более новый пакет программного обеспечения, а именно MS Office 2019 Pro Plus.

Сама лицензия на Microsoft Office 2019 Professional Plus обойдётся в 30,5 доллара, если при оформлении заказа использовать промокод DLE58. Более старая редакция стоит сразу на 7 долларов дешевле с учётом скидки.

Напомним, что с MS Office Pro Plus пользователи получают возможность работать с текстовыми документами, таблицами и публикациями с разных девайсов. Среди программ доступны знакомые подавляющему большинству Word, PowerPoint, Excel и Access. Также пакет предлагает доступ к Outlook, OneNote, Publisher и InfoPath

В рамках акции к 8 марта со скидкой 58% доступны и другие предложения. Microsoft Office Home & Business 2016 и 2019 для компьютеров на базе операционной системы macOS. Стоимость составляет примерно 64,60 доллара и 109 долларов соответственно. В состав входят программы Word, Excel, PowerPoint, OneNote и Outlook.

Наконец, специальная редакция Microsoft Office «Для дома и учёбы» для персональных компьютеров под управлением ОС Windows тоже доступна со скидкой 58%. Издание 2016 года с промокодом DLE58 стоит около 33 долларов, а версия 2019 года – на полтора доллара дороже. Здесь вы получаете редактор таблиц Excel, редактор документов Word, а также инструмент для создания презентация PowerPoint и органайзер OneNote.

Скидки 58% № Лицензия Промокод Цена Купить 1 Office 2016 Pro Plus DLE58 ~23,50 долларов Перейти 2 Office 2019 Pro Plus DLE58 ~30,50 долларов Перейти 3 Office 2016 Pro Plus + Windows 10 Pro DLE58 ~27,40 долларов Перейти 4 Office 2019 Pro Plus + Windows 10 Pro DLE58 ~36,10 долларов Перейти 5 Office 2016 Pro Plus + Windows 10 Home DLE58 ~27,70 долларов Перейти 6 Office 2019 Pro Plus + Windows 10 Home DLE58 ~36,20 долларов Перейти 7 Office 2016 Home & Student DLE58 ~33,10 долларов Перейти 8 Office 2019 Home & Student DLE58 ~34,50 долларов Перейти 9 Office Home & Business 2016 (macOS) DLE58 ~64,60 долларов Перейти 10 Office Home & Business 2019 (macOS) DLE58 ~109,00 долларов Перейти

Заказ в магазине KeysOff

Процедура оформления заказа в KeysOff очень простая. Рассмотрим её на примере ключа для операционной системы Windows 10 Professional. Стоимость составляет чуть более 15 долларов, но с промокодом DLE50 она будет снижена примерно до 7,6 доллара.

Промокод нужно вводить в корзине. После его активации можно переходить к оформлению заказа. Для начала нужно создать свой аккаунт, войти в учётную запись или продолжить в качестве гостя. В следующем разделе вам предложат ввести личные данные, включая номер телефона и домашний адрес.

Далее остаётся определиться с сервисом для оплаты. Можно выбрать Cwalletco и потом воспользоваться PayPal либо же сразу заплатить напрямую картой Visa или Mastercard. После оплаты ключ будет отправлен сразу на почту, указанную во время оформления заказа, где вы заполняли большую форму с личными данными.

Заметим, что письмо с ключом приходит в течение нескольких минут, но иногда доставка может затянуться. Если вы не получите ключ, интернет-магазин возместит потраченную сумму в полном объёме. Любые вопросы по оплате и доставке можно задать в чате. Онлайн-поддержка работает в режиме 24/7.