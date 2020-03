Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания HMD Global все свои смартфоны выпускает в рамках программы Android One. Они работают на базе стоковой версии операционной системы Android. В самых скромных моделях используется упрощённая версия ОС – Go Edition. Один из таких смартфонов называется Nokia 1.3. Мировая премьера модели состоялась на прошлой неделе, и уже она добралась до России.

Главной фишкой Nokia 1.3 является официальное предустановленное приложение Google Camera Go. Оно должно повысить возможности камер скромного смартфона. Напомним, они у него имеют разрешение 8 Мп (тыльная) и 5 Мп (фронтальная). Завершая тему программного обеспечения, выделим операционную систему Android 10 Go Edition и уже обещанный апдейт Android 11 Go Edition.

Смартфон построен на 64-битной однокристальной системе Qualcomm 215. Оперативной памяти под капотом установлено 1 ГБ, а интегрированной предусмотрено 16 ГБ. В арсенал девайса вошли аккумулятор ёмкостью 3000 мАч и экран IPS формата HD+, диагональ которого составляет 5,7 дюйма, а яркость – 400 нит.

Фронтальная камера, установленная в каплевидном вырезе, поддерживает распознавание лиц пользователей. Биометрического сканера в смартфоне не оказалось. Из остального выделим клавишу для вызова голосового помощника, GPS, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, порт micro-USB, разъём для наушников и поддержку LTE. Габаритные размеры пластикового корпуса составили 147,3 х 71,2 х 9,35 мм.

Смартфон будет доступен в России в трёх цветах: «Бирюзовый», «Графит» и «Песочный». Стоимость Nokia 1.3 составила 5990 рублей. Старт продаж запланирован на второй квартал текущего года.