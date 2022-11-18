Стоит напомнить, что масштабирование XeSS работает не только на видеокартах Intel.

«Умное» масштабирование изображения Intel XeSS обзавелось плагином для Unreal Engine (UE) и теперь технологию ещё легче внедрить в проекты на базе этого игрового движка. Несколько версий плагина для движков UE версий 4.26 и новее, включая версию 5.0, доступны на GitHub, код открыт и распространяется под лицензией MIT. Как отмечает VideoCardz, в документации Intel указано, что XeSS работает только с визуализатором DirectX 12, но это и не удивительно, при разработке своих первых игровых видеокарт компания в первую очередь опиралась на современные графические API. Кроме того, XeSS не работает в VR и режиме разделения экрана.

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Технология масштабирования Intel XeSS совместима с видеокартами, поддерживающими Shader Model 6.4 и выполнение инструкций DP4a, а собственные видеокарты Intel семейства Alchemist используют для ускорения специальные матричные движки XMX (Xe Matrix Extension), что делает работу технологии на видеокартах Intel Arc серии A наиболее эффективной.

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Днями ранее Epic Games выпустила Unreal Engine 5.1 с большим количеством улучшений. Продолжается работа над основными технологиями нового движка: системой глобального динамического освещения и отражений Lumen, системы виртуализированной геометрии Nanite, виртуальных карт теней (VSM) и системы разбиения больших виртуальных миров. Также улучшения коснулись работы с DirectX 12, появилась компиляция шейдеров по запросу, обновили инструменты анимации, деформации и т.д.