Спустя долгое время с начала разработки удалось добиться хорошего качества.

Разработчики эмулятора RPCS3 для запуска PlayStation 3 игр на персональных компьютерах сообщили о долгожданном выпуске версии для операционной системы macOS. Работа над этой версией началась достаточно давно, но из-за множества сложностей до релиза разработчики добрались только сейчас. Развитие сторонних библиотек и усилия команды RPCS3 впервые позволили добиться сборок хорошего качества.

Проблем предстоит решить ещё много, производительность эмулятора на macOS и Arm-чипах Apple не так хороша, как на x86 системах под управлением Windows и Linux. RPCS3 это x86 приложение, использующее графический API Vulkan, поэтому требуются различные слои совместимости, такие как Rosetta 2 и MoltenVK. Есть проблемы совместимости игр и оборудования, например, нет поддержки графических процессоров NVIDIA, эмулятор работает только с контроллерами PlayStation и желательно проводными.

Несмотря на проблемы, поиграть можно в большое количество игр, производительность некоторых довольно высока. Сносно работает God of War 3, правда следует с осторожностью настраивать масштабирование разрешения, возможна серьёзная потеря производительности. Очень хорошо работает Persona 5, а вот в Ratchet & Clank: Into the Nexus есть проблемы с текстурами.

