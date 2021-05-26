Оптимизированный с AMD Temporal Super Resolution — одна из новых технологий Unreal Engine 5
Компания Epic Games официально сообщила об открытии раннего доступа к движку Unreal Engine 5 для разработчиков. Потрясающие возможности новой версии впервые были показаны в технологической демонстрации Lumen in the Land of Nanite. Сегодня команда Epic Games продемонстрировала образец нового проекта — Valley of the Ancient, показав на его примере, как новые возможности Unreal Engine 5 могут применяться для создания игр следующего поколения.
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Презентация была ориентирована на разработчиков игр. Не углубляясь в детали, можно отметить, что в новой демонстрации снова были затронуты технологии виртуализированной системы геометрии Nanite и динамического глобального освещения Lumen. Также разработчики продемонстрировали систему Sky Atmosphere для быстрой смены времени суток и генерации реалистичных атмосферных эффектов.
В демонстрации затронули технологии движка для быстрого создания открытых и детализированных миров любого размера: World Partition, One File Per Actor и Data Layer. Первая позволит разделить большой игровой мир на регионы для комфортной работы с каждым из них, вторая исключит конфликты при совместной работе над одним регионом, а третья позволит создавать различные варианты сцен, объединяя наборы параметров в легко применяемые слои.
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Также интересными нововведениями являются: интеграция наборов инструментов для анимации в динамическую среду Unreal Engine 5, что позволит работать с анимацией напрямую в реальной сцене; новый способ создания звука с помощью системы MetaSounds, которая обеспечивает полный контроль над генерацией DSP-графиков и рендерингом аудио; интеграция с платформой цифровых людей MetaHumans и браузером ассетов Quixel Bridge.
Что может представлять больший интерес для обычного пользователя, так это тесное сотрудничество AMD и Epic Games для оптимизации технологии Temporal Super Resolution (TSR) — нового метода масштабирования кадра для максимальной производительности и визуальной точности. Как сообщает AMD, TSR будет включен для всех графических процессоров не только на ПК, но и на игровых консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Технология позволит получить «качество, приближающееся к 4K, по цене 1080p».
Источники: AMD, Unreal Engine
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