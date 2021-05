Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Epic Games официально сообщила об открытии раннего доступа к движку Unreal Engine 5 для разработчиков. Потрясающие возможности новой версии впервые были показаны в технологической демонстрации Lumen in the Land of Nanite. Сегодня команда Epic Games продемонстрировала образец нового проекта — Valley of the Ancient, показав на его примере, как новые возможности Unreal Engine 5 могут применяться для создания игр следующего поколения.



Источник изображения: «Древний» создавался студией визуальных эффектов The Aaron Sims Company.Источник изображения: YouTube Unreal Engine реклама

Презентация была ориентирована на разработчиков игр. Не углубляясь в детали, можно отметить, что в новой демонстрации снова были затронуты технологии виртуализированной системы геометрии Nanite и динамического глобального освещения Lumen. Также разработчики продемонстрировали систему Sky Atmosphere для быстрой смены времени суток и генерации реалистичных атмосферных эффектов.

анонсы и реклама 2Tb Seagate: -30% за пару дней RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково -9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090 Galaxy S21 - цена упала на порядок 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь

В демонстрации затронули технологии движка для быстрого создания открытых и детализированных миров любого размера: World Partition, One File Per Actor и Data Layer. Первая позволит разделить большой игровой мир на регионы для комфортной работы с каждым из них, вторая исключит конфликты при совместной работе над одним регионом, а третья позволит создавать различные варианты сцен, объединяя наборы параметров в легко применяемые слои.

Работа над созданием анимации. Источник изображения: YouTube Unreal Engine

реклама

Также интересными нововведениями являются: интеграция наборов инструментов для анимации в динамическую среду Unreal Engine 5, что позволит работать с анимацией напрямую в реальной сцене; новый способ создания звука с помощью системы MetaSounds, которая обеспечивает полный контроль над генерацией DSP-графиков и рендерингом аудио; интеграция с платформой цифровых людей MetaHumans и браузером ассетов Quixel Bridge.

Что может представлять больший интерес для обычного пользователя, так это тесное сотрудничество AMD и Epic Games для оптимизации технологии Temporal Super Resolution (TSR) — нового метода масштабирования кадра для максимальной производительности и визуальной точности. Как сообщает AMD, TSR будет включен для всех графических процессоров не только на ПК, но и на игровых консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Технология позволит получить «качество, приближающееся к 4K, по цене 1080p».

Источники: AMD, Unreal Engine