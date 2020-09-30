В PlayStation Store началась распродажа на «Игры поколения» — скидки до 75%
В PlayStation Store началась распродажа «Игр поколения». Как сообщает компания в своем официальном блоге, промо-акция «Игры поколения» начинается в среду, 30 сентября, и дает возможность открыть для себя одни из лучших игровых проектов, которые может предложить PS4. Среди игр, участвующих в акции присутствует нашумевшая в этом году эпическая серия о самураях с открытым миром Ghost of Tsushima, скидка на цифровую версию которой достигает 25%. Акция продлится неделю, до среды, 14 октября.
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Кроме Ghost of Tsushima можно обратить внимание на несколько игр из серии Assassin’s Creed, Far Cry New Dawn, Wolfenstein II, конечно же The Witcher 3. Стоит напомнить, что «Ведьмак» получит переиздание для консолей следующего поколения с серьезными графическими улучшениями. Все владельцы оригинальной игры получат обновленную версию бесплатно. Если вы по какой-то причине пропустили эту замечательную RPG, что сложно себе представить, то сейчас стандартную версию игры можно приобрести за 539 рублей со скидкой 70%.
Список игр, опубликованный в блоге PlayStation, представлен ниже. Со всеми скидками можно ознакомиться в официальном магазине по ссылке.
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