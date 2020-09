Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В сети появились первые результаты производительности грядущих процессоров AMD на архитектуре Zen3. Восьмиядерная модель Ryzen 7 5800X была обнаружена в базе данных бенчмарка Ashes of the Singularity. Производительность во внутриигровом тесте Ashes of the Singularity хорошо зависит от количества ядер процессора и его IPC. Конфигурация на базе новейшего процессора AMD также включала видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080, а бенчмарк был выполнен с наивысшим пресетом — Crazy_4K DirectX12.

Системе с AMD Ryzen 7 5800X удалось набрать 5800 баллов, средний показатель CPU Framerate при этом составил 133,6 FPS, а показатели по трем разным режимам варьировались от 166 до 110 FPS.

Оценивая производительность по частоте кадров процессора, которая не связана с фактической частотой кадров, ограниченной графическим процессором, мы увидим, что 5800X имеет 16% преимущество по сравнению с результатом 10900K, выбранным @TUM_APISAK. Это не удивительно, если принимать во внимание все последние слухи о прорывной производительности Zen3.

Это окончательное поражение Intel. Но, с другой стороны, Intel может догнать конкурента с процессорами Rocket Lake-S, которые будут основаны на совершенно новой архитектуре Willow Cove, но все еще сохранят 14-нм техпроцесс.