Компания проведёт вебинар для партнёров 17 марта.

Компания Intel запланировала на 17 марта вебинар для знакомства партнёров с процессорами Core Ultra 200 Plus. Соответствующее объявление обнаружили на сайте компании, сообщает VideoCardz.com. На мероприятии расскажут как о новых настольных процессорах Core Ultra 200S Plus, так и про их аналоги для ноутбуков Core Ultra 200HX Plus. Новая линейка официально называется обновлением Arrow Lake, отличаясь рядом технических изменений для улучшения многозадачности и производительности в играх при разрешении 1080p.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

По информации VideoCardz.com, первые подробности о процессорах будут озвучены завтра, в среду 11 марта. Как ожидается, привлечённые блогеры и СМИ смогут демонстрировать процессоры на фото и видео, но характеристики и результаты тестов не разрешается публиковать до 23 марта.

По слухам, в обновлённую серию процессоров Core Ultra 200S Plus для настольных ПК войдут 24-ядерный Core Ultra 7 270K Plus и 18-ядерный Core Ultra 5 250K Plus. Новый флагман Core Ultra 9 290K Plus якобы был отменён, но его аналог для ноутбуков, 290HX Plus, по всей видимости, станет основой новых мобильных рабочих станций и игровых систем.