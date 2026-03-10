Сайт Конференция
molexandr
На сайте Intel появилось подтверждение скорого релиза процессоров Core Ultra 200 Plus
Компания проведёт вебинар для партнёров 17 марта.

Компания Intel запланировала на 17 марта вебинар для знакомства партнёров с процессорами Core Ultra 200 Plus. Соответствующее объявление обнаружили на сайте компании, сообщает VideoCardz.com. На мероприятии расскажут как о новых настольных процессорах Core Ultra 200S Plus, так и про их аналоги для ноутбуков Core Ultra 200HX Plus. Новая линейка официально называется обновлением Arrow Lake, отличаясь рядом технических изменений для улучшения многозадачности и производительности в играх при разрешении 1080p.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

Может быть интересно

По информации VideoCardz.com, первые подробности о процессорах будут озвучены завтра, в среду 11 марта. Как ожидается, привлечённые блогеры и СМИ смогут демонстрировать процессоры на фото и видео, но характеристики и результаты тестов не разрешается публиковать до 23 марта.

По слухам, в обновлённую серию процессоров Core Ultra 200S Plus для настольных ПК войдут 24-ядерный Core Ultra 7 270K Plus и 18-ядерный Core Ultra 5 250K Plus. Новый флагман Core Ultra 9 290K Plus якобы был отменён, но его аналог для ноутбуков, 290HX Plus, по всей видимости, станет основой новых мобильных рабочих станций и игровых систем.

#intel #процессоры
Источник: videocardz.com
