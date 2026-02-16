Среди прочего, чип якобы объединит 11 процессорных ядер и 68 вычислительных блоков графики.

По информации инсайдера Moore’s Law Is Dead, компания Microsoft завершила разработку чипа для консолей следующего поколения под кодовым названием Magnus. Дизайн чипа якобы утверждён и теперь возможны лишь незначительные изменения в конструкции перед началом массового производства, сообщает OC3D.

Источник изображения: Sebastian DC, Unsplash

Может быть интересно

Как утверждает инсайдер, в состав чипа входят процессорные ядра Zen 6 и Zen 6c в конфигурации 3+8. Применение классических ядер Zen 6 и плотных Zen 6c должно обеспечить оптимальную производительность и энергоэффективность в однопоточных и многопоточных задачах, а также оптимизировать стоимость чипа.

Что касается графики, говорится о решении на базе архитектуры RDNA 5 с количеством вычислительных блоков, равным 68. Ожидается значительный прирост производительности, не только за счёт нескольких архитектурных скачков, но и за счёт 30-процентного увеличения количества вычислительных блоков. Подсистема памяти тоже была значительно улучшена: Magnus поддерживает до 48 ГБ памяти GDDR7 со 192-битной шиной, однако Microsoft вряд ли выпустит консоль с таким объёмом памяти, если цены на DRAM не вернутся к прежним значениям.

Также Microsoft встроила в новую консоль нейронный сопроцессор, способный обеспечить производительность искусственного интеллекта до 110 TOPS при энергопотреблении 6 Вт и до 46 TOPS при потреблении 1,2 Вт.

Ранее гендиректор AMD намекнула, что разработка игровой консоли Xbox следующего поколения «продвигается успешно, позволяя рассчитывать на запуск в 2027 году». Журналист Windows Central Джез Корден назвал платформу Xbox следующего поколения самым амбициозным проектом за всю историю Microsoft в игровой индустрии. Специалист допустил, что игровая консоль может выйти в 2027 году, но только если процесс разработки пойдёт по наилучшему сценарию, определяющим фактором является состояние программного обеспечения. Новую игровую консоль Корден охарактеризовал как игровой ПК под управлением Windows 11 с обратной совместимостью и дополнительным интерфейсом Xbox.