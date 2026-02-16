Сайт Конференция
molexandr
Интегрированная графика Intel Core Ultra 5 338H догоняет маломощные версии NVIDIA RTX 4050
И значительно быстрее AMD Radeon 890M

Авторы ресурса Notebookcheck протестировали инженерный образец платформы с процессором Intel Core Ultra 5 338H. Как ожидается, процессор станет основой более доступных устройств, относящихся к среднему классу. Это не бюджетный чип — используется 12 процессорных ядер в конфигурации 4P+4E+4LP (12 потоков) и 10-ядерная интегрированная графика Arc B370.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

Может быть интересно

По итогу тестирования процессорной части специалисты Notebookcheck дали Intel Core Ultra 5 338H практически ту же оценку, что и 12-ядерному AMD Ryzen AI 9 HX 370. Базовая мощность процессора Intel в этом сравнении была чуть выше, 35 Вт против 28…33 Вт. В отдельных тестах 338H демонстрирует до 8% более высокую производительность в однопотоке и до 6% меньшую производительность в многопотоке. В однопотоке 338H опережает даже обновлённый 10-ядерный Ryzen AI 9 465, работающий при мощности 35…45 Вт, но в многопотоке ожидаемо уступает до 8…9%.

Источник изображения: Notebookcheck

Интегрированная графика Arc B370 может конкурировать с маломощными версиями дискретных видеокарт RTX 4050 от NVIDIA, значительно опережая 16-ядерную Radeon 890M флагманских процессоров AMD семейств Strix Point и Gorgon Point. В 3DMark Time Spy рассматриваемая графика Intel на 16% опередила RTX 4050 с лимитом энергопотребления 30 Вт, набрав 5933 балла. Топовая Arc B390 до 41% быстрее и уже может конкурировать с 60-ваттными конфигурациями этой дискретной видеокарты NVIDIA. Оценки Radeon 890M в этом бенчмарке находятся в диапазоне 3300…3500 баллов. Важно отметить, что Arc B370 и B390 также значительно превосходят интегрированную графику Intel прошлого поколения, включая Arc 140V и 140T.

Ожидается, что первые компьютеры с процессорами Intel Core Ultra 5 338H появятся в продаже в течение следующих нескольких недель.

#amd #nvidia #intel #процессоры #ноутбуки #интегрированная графика
Источник: videocardz.com
