Специалисты Digital Foundry выяснили, что флагманский процессор Intel Core Ultra X9 388H с интегрированной графикой Arc B390 обеспечивают более высокую производительность в игре Alan Wake 2 чем игровая консоль Xbox Series S. Сравнение проводилось в разрешении 1440p при сопоставимых настройках графики — в основном это были низкие настройки. Оппонентом игровой консоли стал ноутбук Lenovo IdeaPad Pro 5.

При лимите мощности процессора 30 Вт производительность ноутбука была в среднем на 7% выше, чем производительность Xbox Series S. Хотя специалисты старались выбрать эквивалентные настройки графики, у игровой консоли остаётся преимущество в виде дополнительных оптимизаций, включая автоматическое снижение уровня детализации листвы и качества теней. Несмотря на это, рассматриваемый ноутбук всё равно оказался быстрее.

Повышение лимита мощности до 45 Вт не привело к значимому увеличению игровой производительности. Однако в Digital Foundry подозревают, что достигли не предела возможностей аппаратного обеспечения, а упёрлись в алгоритмы регулирования производительности в зависимости от температурного режима.

Игровая консоль Sony PlayStation 5 в среднем оказалась на 94% производительнее. В одной из сцен ноутбук обеспечил 26 FPS, в то время как консоль — 53 FPS. Всё-таки это устройства разного класса, да и мощность игровых консолей гораздо выше. Игровая консоль PlayStation 5 потребляет около 180…200 Вт, а Xbox Series S — около 100 Вт.

Результаты Panther Lake впечатлили рецензентов, которые назвали новые процессоры и интегрированную графику огромным шагом вперёд по сравнению с такими чипами, как AMD Ryzen Z2 Extreme. В будущем авторы Digital Foundry планируют подробно сравнить производительность процессоров Panther Lake с интегрированной графикой Xe 3-го поколения и конкурирующих решений в других играх.