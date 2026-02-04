Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
Intel Core Ultra X9 388H с графикой Arc B390 в Alan Wake 2 оказался производительнее Xbox Series S
Sony PlayStation 5 почти вдвое быстрее.

Специалисты Digital Foundry выяснили, что флагманский процессор Intel Core Ultra X9 388H с интегрированной графикой Arc B390 обеспечивают более высокую производительность в игре Alan Wake 2 чем игровая консоль Xbox Series S. Сравнение проводилось в разрешении 1440p при сопоставимых настройках графики — в основном это были низкие настройки. Оппонентом игровой консоли стал ноутбук Lenovo IdeaPad Pro 5.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

Может быть интересно

При лимите мощности процессора 30 Вт производительность ноутбука была в среднем на 7% выше, чем производительность Xbox Series S. Хотя специалисты старались выбрать эквивалентные настройки графики, у игровой консоли остаётся преимущество в виде дополнительных оптимизаций, включая автоматическое снижение уровня детализации листвы и качества теней. Несмотря на это, рассматриваемый ноутбук всё равно оказался быстрее.

Источник изображения: Digital Foundry

Повышение лимита мощности до 45 Вт не привело к значимому увеличению игровой производительности. Однако в Digital Foundry подозревают, что достигли не предела возможностей аппаратного обеспечения, а упёрлись в алгоритмы регулирования производительности в зависимости от температурного режима.

Игровая консоль Sony PlayStation 5 в среднем оказалась на 94% производительнее. В одной из сцен ноутбук обеспечил 26 FPS, в то время как консоль — 53 FPS. Всё-таки это устройства разного класса, да и мощность игровых консолей гораздо выше. Игровая консоль PlayStation 5 потребляет около 180…200 Вт, а Xbox Series S — около 100 Вт.

Результаты Panther Lake впечатлили рецензентов, которые назвали новые процессоры и интегрированную графику огромным шагом вперёд по сравнению с такими чипами, как AMD Ryzen Z2 Extreme. В будущем авторы Digital Foundry планируют подробно сравнить производительность процессоров Panther Lake с интегрированной графикой Xe 3-го поколения и конкурирующих решений в других играх.

#intel #игры #тесты #бенчмарки #xbox series s #panther lake
Источник: digitalfoundry.net
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Удачливый покупатель приобрёл Ryzen 7 1700X за $7 и обнаружил Ryzen 5 5600 под слоем термопасты
8
Military Watch Magazine назвала причины отказа Индии от лицензионного производства истребителя Су-35
1
WCCFTech: Производители ИИ-чипов начали борьбу за производственные мощности TSMC на 2 нм
+
Ютубер протестировал ПК на Core i7-4790K с GTX 1060 6 ГБ и 16 ГБ DDR3 в популярных играх
4
Intel Core Ultra 9 290K Plus на 10% производительнее Core Ultra 9 285K
+
Пассажирский самолёт Ил-114-300 преодолел самый протяжённый маршрут в своей истории
2
Илон Маск решил стать родоначальником цивилизации II типа по классификации Кардашёва
2
Ученые разгадали 50-летнюю загадку - из-за чего соседние галактики убегают от Млечного Пути
2
Новые OLED-телевизоры и игровые мониторы Samsung 2026 года получили статус NVIDIA G-SYNC Compatible
+
Геофизики установили причину гравитационной аномалии в Антарктиде
+
Процессоры AMD Zen 6 будут использовать технологию Intel FRED
+
Узбекистан заказывает военно-транспортный самолёт C-390 Millennium для замены Ан-12
1
Lockheed Martin: Беспилотник RQ-170 Sentinel обеспечил успех миссии по захвату Николаса Мадуро
3
CarNewsChina: Geely представила гибридный кроссовер Galaxy M7 с запасом хода 1730 км
+
Popular Mechanics: Японские военные карты столетней давности показали Великую монгольскую дорогу
+
MWM: Китай продемонстрировал усовершенствованный истребитель 5-го поколения J-20A с новым двигателем
+
Эстония задержала следовавший в Россию контейнеровоз Baltic Spirit
7
Самые популярные видеокарты и компоненты игровых ПК за январь 2026 года раскрыты Steam
+
Европейские учёные обнаружили древнюю «биологическую GPS-систему» возрастом 97 миллионов лет
+
Покупатель поддельного Samsung 990 PRO смог выявить контрафакт только при помощи Magician
2

Популярные статьи

ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
107
«Ночь койота», «Анаконды», «Бугония» — краткий и субъективный обзор фильмов.
+
"Партия диктатуры пролетариата" - зарисовки из истории профсоюзной борьбы в СССР
13
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 40Gbps объемом 1 Тбайт
1
Почему финансовый отчет Microsoft выглядит как приговор для консолей Xbox
2
Обзор ноутбука Maibenben X-Treme Typhoon X16F
+

Сейчас обсуждают

Денис Гринкевич
19:59
огонь жду )
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Денис Гринкевич
19:58
брат, вот качай эту - бед не будешь знать
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Китя.
19:53
ларка игра. скачаю выложу интересно. все скачал устанавливаю. 1.30сек.
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Денис Гринкевич
19:53
492.0.64 версия, на скрине же видно Shadow of the Tomb Raider
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Китя.
19:49
ларка какая их много ?
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Денис Гринкевич
19:48
обломись, бро 598Мгц. Интел - помойка с недоядрами, гыы. 12/13/14 линейка только яищницу жарить и депутатам за свет отстёгивать )
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Andri Klin
19:45
У Линя по факту одна, но большая проблема - драйвера, вернее их отсутствие под кучу устройств. И если с серверным железом все неплохо, то вот с пользовательским... Минусами и отсутствием аргументов вы...
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Денис Гринкевич
19:36
бро так у тебя 5080, жду твой скрин в ларке 2К сколько фпс насыпет твой "суперпроц от синих". Вот лизы 344 фпс насыпает, соменваюсь, что твой даст даже 300
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Денис Гринкевич
19:33
так cpuz показывает не совсем достоверно. Лиза нормально насыпала по ЦП, даже ядра в простое выключаются, может 1-2 только работать и 9800х3d жрёт 20-25Вт. Вот заснял 1 ядро и 375Мгц в простое рабочег...
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Китя.
19:19
Как покажешь так. Когда и будет разговор.
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter