По статистике Valve за январь 2026 года, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 замыкает пятёрку самых популярных графических ускорителей среди опрошенных пользователей игровой платформы Steam. Эта видеокарта была установлена в 2,87% систем опрошенных. Самой популярной видеокартой стала RTX 4060 (4,36%), далее следуют RTX 3060 (4,28%), RTX 4060 для ноутбуков (3,99%) и RTX 3050 (3,03%).
В TweakTown и Wccftech отмечают резкий рост популярности видеокарт GeForce RTX 50, особенно RTX 5060 и RTX 5070. Это можно объяснить высоким спросом в конце 2025 и начале 2026 года из-за новостей о скором подорожании видеокарт. В TweakTown назвали GeForce RTX 5070 одной из лучших игровых видеокарт для разрешения 1440p по соотношению цены и производительности. В свою очередь, RTX 5060, по сути, является одной из самых доступных видеокарт для игр с неплохой производительностью, полноценной поддержкой новых технологий DLSS 4.5 и многокадровой генерации.
В топ-20 попали GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5070 Ti. Самыми популярными дискретными видеокартами Radeon стали RX 7800 XT (1,16%), RX 6600 (0,92%) и RX 7600 XT (0,63%). В рейтинге появилась Radeon RX 9070 (0,16%), а RX 9070 XT исчезла, отметили в Tom’s Hardware. По всей видимости, среди участников январского опроса не оказалось достаточного числа владельцев флагманской видеокарты AMD. Ещё одно заметное изменение за последний месяц — это рост числа пользователей Steam, использующих видеокарты с 16 ГБ видеопамяти. Прибавка 5,85%.
