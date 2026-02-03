На первом месте снова RTX 4060.

По статистике Valve за январь 2026 года, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 замыкает пятёрку самых популярных графических ускорителей среди опрошенных пользователей игровой платформы Steam. Эта видеокарта была установлена в 2,87% систем опрошенных. Самой популярной видеокартой стала RTX 4060 (4,36%), далее следуют RTX 3060 (4,28%), RTX 4060 для ноутбуков (3,99%) и RTX 3050 (3,03%).

Источник изображения: Onur Binay, Unsplash (отредактировано)

В TweakTown и Wccftech отмечают резкий рост популярности видеокарт GeForce RTX 50, особенно RTX 5060 и RTX 5070. Это можно объяснить высоким спросом в конце 2025 и начале 2026 года из-за новостей о скором подорожании видеокарт. В TweakTown назвали GeForce RTX 5070 одной из лучших игровых видеокарт для разрешения 1440p по соотношению цены и производительности. В свою очередь, RTX 5060, по сути, является одной из самых доступных видеокарт для игр с неплохой производительностью, полноценной поддержкой новых технологий DLSS 4.5 и многокадровой генерации.

В топ-20 попали GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5070 Ti. Самыми популярными дискретными видеокартами Radeon стали RX 7800 XT (1,16%), RX 6600 (0,92%) и RX 7600 XT (0,63%). В рейтинге появилась Radeon RX 9070 (0,16%), а RX 9070 XT исчезла, отметили в Tom’s Hardware. По всей видимости, среди участников январского опроса не оказалось достаточного числа владельцев флагманской видеокарты AMD. Ещё одно заметное изменение за последний месяц — это рост числа пользователей Steam, использующих видеокарты с 16 ГБ видеопамяти. Прибавка 5,85%.

