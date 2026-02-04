Джуанни Инфантино предложил ФИФА пересмотреть решение о приостановке членства российских футбольных организаций.

Целых четыре года наши российские команды не выходят на международную арену под родным флагом. Четыре года мы живём в режиме «воз и ныне там», слушая бесконечные слухи о «скоро возвращении» и наблюдая, как футбол, который должен объединять, лишь копит разочарование. И вот, кажется, в этой безнадёжной тишине наконец прозвучал не просто очередной намёк, а громкое и ответственное заявление. От человека, чьё слово в футболе весит больше всех.

Глава FIFA Джанни Инфантино(Giovanni Infantino) в разговоре с британским Sky News высказался настолько прямо, что это заставило вздрогнуть всё футбольное сообщество. Он не просто констатировал факты — он по сути признал провал всей политики изоляции. «Запрет ничего не дал, он только породил больше разочарования и ненависти», — заявил он. А на вопрос о том, рассмотрит ли FIFA возможность его отмены, коротко и ясно ответил: «Мы обязаны это сделать. Безусловно». Изображение - geminiГлавный чиновник мирового футбола публично заявляет, что санкции не работают - это констатация. Особенно трогательно прозвучали его слова о детях: о том, как важно, чтобы российские мальчики и девочки могли снова играть в футбол со сверстниками по всей Европе.

Конечно, скептик во мне сразу возразит: «Да где это было? UEFA уже пытался вернуть юношей в сентябре 2023-го, и ничего не вышло!». И будет прав. Тогда всё разбилось о «технические решения» и давление отдельных федераций. Но тут есть нюанс. Тогда говорил UEFA - структура европейская, зажатая в тисках местной политики. Теперь говорит FIFA - организация глобальная, и её взгляд шире. И, судя по всему, разговор там идёт уже не только о детях.

Инсайды, которые приводит Sport24, рисуют куда более смелую картину. Якобы в кулуарах FIFA уже вовсю обсуждают возвращение не только юниоров, но и главной сборной России. И рассматривают даже вариант с флагом и гимном. Более того, источники Sport24, знакомые с ситуацией оценивают шансы на полное возвращение как высокие. Всё должно решиться на конгрессе FIFA в Ванкувере в конце апреля. И если там скажут «да», то действовать начнут сразу.

Звучит почти фантастически, но не спешите радоваться. Потому что перед этим «да» стоит огромное, жирное «НО».

И давайте будем честны, самое большое препятствие — это даже не бюрократия FIFA, а наши старые знакомые из европейского футбольного сообщества. Вспомните, с чего всё началось. Отказ Польши играть тот самый стыковой матч. За ней — Швеция. Так прошло четыре года. В позиции Варшавы ровным счётом ничего не изменилось. Они и сейчас последовательно выступают против любых форм допуска российских спортсменов, будь то футболисты или тяжелоатлеты.

Глава UEFA Чеферин и сам, кажется, в тупике. Он и рад бы, вероятно, найти решение, но открыто говорит, что «некоторые ассоциации находятся под сильным влиянием своих правительств». Переводя на простой язык: даже если FIFA и UEFA будут «за», Польша, Чехия, Швеция и другие могут просто отказаться выходить на поле.

И тут мы упираемся в сухие цифры расписания. Даже если в апреле всё разрешат, на ЧМ-2026 мы уже не успеваем. Реальная цель — это квалификация на Евро-2028 и Лига наций, которая стартует уже осенью. Нужно успеть буквально вскочить в последний вагон. Для молодёжки и женской сборной всё ещё печальнее — они уже пропускают текущие отборы на ближайшие чемпионаты мира.

Мир большого спорта потихоньку, с оговорками, но возвращает Россию. Посмотрите: юниоров уже пускают с флагом и гимном в конном спорте, керлинге, тяжёлой атлетике. Без ограничений выступают борцы, дзюдоисты, боксёры. Возвращаются и команды: волейболисты, ватерполисты, игроки в хоккей на траве. Тренд налицо. FiFA, как главная спортивная федерация планеты, не может его игнорировать.

Как сказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков: «это пока ни о чем не говорит, но в любом случае это хорошо». Теперь есть на что ссылаться. Теперь разговор перешёл в официальную плоскость.

В Ванкувере мы узнаем, были ли слова Инфантино красивым жестом или началом реального процесса. Я бы не ждал чуда и мгновенного возврата «как раньше». Скорее всего, путь будет ступенчатым: сначала юноши на нейтральных полях, потом, возможно, взрослая сборная тоже в нейтральном статусе. И только потом, если не грянет новых политических грома, — медленное возвращение символики.

Но главное случилось уже сейчас. Самый главный человек в футболе на весь мир заявил: запрет не сработал. Он был бессмысленным. И его пора отменять. После четырёх лет изоляции даже такая простая констатация — уже глоток свежего воздуха. Осталось лишь превратить слова в дело. А вот это, как мы все знаем, в футболе — самое сложное.