Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
Intel Core Ultra 5 250KF Plus и другие процессоры Arrow Lake-S Refresh начали замечать в каталогах
Возможно, близится презентация.

Процессоры Intel Arrow Lake-S Refresh обнаружили в каталоге неназванного румынского интернет магазина, сообщает VideoCardz. Это модели Core Ultra 5 250K Plus и 250KF Plus с кодовыми обозначениями BX80768250K и BX80768250KF соответственно, а также Core Ultra 7 270K Plus с обозначением BX80768270K.

Источник изображения: Thorium, Unsplash

Может быть интересно

Находка подтверждает, что Intel готовит не только процессоры с индексом K, но и версии KF без интегрированной графики, которые должны стоить немного дешевле. Приблизительные цены в переводе на доллары США: 261, 243 и 393 доллара соответственно, — стоит учитывать, что с большой вероятностью это могут быть заполнители. Ещё в одном магазине Core Ultra 7 270K Plus был обнаружен с ценой 258,13 евро — столько же там стоила модель 265K.

Официально Intel ещё не представила процессоры Arrow Lake-S Refresh. Возможно, они следующие на очереди. В январе состоялась презентация процессоров Panther Lake для ноутбуков, накануне компания представила процессоры Granite Rapids-WS для рабочих станций. По слухам, Arrow Lake-S Refresh появятся в марте-апреле. Кроме упомянутых выше моделей известно о 24-ядерном Core Ultra 9 290K Plus, на днях он снова появился в Geekbench, улучшив свои результаты. Также в базе данных бенчмарка был обнаружен 290HX Plus — аналог 290K Plus для мощных ноутбуков.

#intel #процессоры #arrow lake-s refresh
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Великобритании четырёхлетний мальчик случайно нашёл золотую реликвию эпохи Тюдоров XVI века
3
Компания Google ликвидировала захватившую 9 млн Android-устройств сеть прокси-серверов
+
Энтузиаст собрал USB-накопитель размером с тарелку, используя древнюю технологию магнитной памяти
5
Defense News: ВВС США признали проблемы со связью B-2 во время операции «Midnight Hammer» в Иране
+
В Китае создали чип из волокна тоньше человеческого волоса с плотностью 100 тыс. транзисторов на см
+
Удачливый покупатель приобрёл Ryzen 7 1700X за $7 и обнаружил Ryzen 5 5600 под слоем термопасты
7
Китай предлагает серийное производство крылатых ракет для парализации логистики ВМС США
+
С начала 2026 года SanDisk повысила стоимость своих SSD-накопителей почти в три раза
+
Military Watch Magazine назвала причины отказа Индии от лицензионного производства истребителя Су-35
1
Мастера восстановили сгоревшую RTX 5070 Ti с отверстием в печатной плате и установили мировой рекорд
1
MWM: Анализ спутниковых снимков выявил ключевую тактику китайского авианосца «Фуцзянь»
+
Bloomberg: Китайские трейдеры спровоцировали обвал цен на золото и серебро
+
Россия представит новую РСЗО «Сарма» на оружейной выставке World Defense Show в Саудовской Аравии
+
Дата выхода Half-Life 3 не связана с запуском Valve Steam Machine
1
Aviation Week: Сингапурская компания ST Engineering готовится к испытаниям экраноплана AirFish
+
MWM: ВМС США разместили восемь ракетных эсминцев на передовых позициях для операций против Ирана
+
Ютубер протестировал ПК на Core i7-4790K с GTX 1060 6 ГБ и 16 ГБ DDR3 в популярных играх
2
Linus Tech Tips сравнил DDR4 и DDR5 в играх на ПК с RX 9070 XT и процессорами Intel и AMD
+
Новое исследование учёных из США ставит под сомнение миф об исчезновении цивилизации острова Пасхи
+
В России вступили в силу новые правила возврата некачественного товара
2

Популярные статьи

Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
14
Краткий обзор игры «Every Day We Fight» (ранний доступ)
+
Как сэкономить при сборке игрового ПК в 2026 году, не потеряв производительность в играх
3
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
13
"Партия диктатуры пролетариата" - зарисовки из истории профсоюзной борьбы в СССР
12
«Ночь койота», «Анаконды», «Бугония» — краткий и субъективный обзор фильмов.
+
Обзор защищённого смартфона UNIWA R4-plus — компактный броневик весом в 150 грамм
4
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 40Gbps объемом 1 Тбайт
1
Почему финансовый отчет Microsoft выглядит как приговор для консолей Xbox
+

Сейчас обсуждают

Родион Вестов
19:12
А как же демократия и свобода слова?)
WCCFTech: руководителя Ubisoft Montreal уволили за критику компании в комментариях на LinkedIn
Никита Акимов
19:07
Какие дебилы в это поверят😂😂. Они просто пришли и забрали его🤣🤣
Lockheed Martin: Беспилотник RQ-170 Sentinel обеспечил успех миссии по захвату Николаса Мадуро
lighteon
19:06
Пытался перепрошивкой включить все 400 потоковых процессоров. С первой попытки не получилось, а дальше пытаться пока желания нет. Материнка капризная и встройка не включается с этой картой почему-то.....
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
3vova1vova2
18:53
установил Вин 11 25Н2, отключил все лишнее, особой разницы от десятки нет никакой 😂
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
daring
18:51
ну, до полноценного Редвуда далеко
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
Сергей Бергер
18:32
может, все-таки, пропан, а не метан? 22 литра метана даже курам насмех не хватит
«АвтоВАЗ» объявил о начале продаж модернизированной битопливной Lada Vesta CNG
Алексей Бурлуцкий
18:25
Шёл мусор выносить, смотрю планка памяти валяется dimm, взял домой рассмотрел оказался ddr2 800 2gb, вставил в мать с сокетом 775 всё работает) было это год назад. Собрал корпус и продал за 5тр. Знак...
Удачливый покупатель приобрёл Ryzen 7 1700X за $7 и обнаружил Ryzen 5 5600 под слоем термопасты
Александр Мухин
18:22
Скорее всего, основной прирост дала значительно более быстрая (и дорогая) память. Не думаю, что сама архитектура там серьезно изменилась. И если протестировать оба чипа на одинаковых частотах ядра и п...
Ядра Cougar Cove и Darkmont в процессорах Intel Panther Lake опережают ядра AMD Zen 5/5с по IPC
Thegoos' Am
18:17
Вообще ни малейшего представления о политических реалиях всех описанных стран....
"Партия диктатуры пролетариата" - зарисовки из истории профсоюзной борьбы в СССР
Thegoos' Am
18:15
Как вы задолбали Какой толк от этого "величия", если всё летит в тартарары? И начало лететь раньше 80-х
"Партия диктатуры пролетариата" - зарисовки из истории профсоюзной борьбы в СССР
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter