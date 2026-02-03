Возможно, близится презентация.

Процессоры Intel Arrow Lake-S Refresh обнаружили в каталоге неназванного румынского интернет магазина, сообщает VideoCardz. Это модели Core Ultra 5 250K Plus и 250KF Plus с кодовыми обозначениями BX80768250K и BX80768250KF соответственно, а также Core Ultra 7 270K Plus с обозначением BX80768270K.

Источник изображения: Thorium, Unsplash

Находка подтверждает, что Intel готовит не только процессоры с индексом K, но и версии KF без интегрированной графики, которые должны стоить немного дешевле. Приблизительные цены в переводе на доллары США: 261, 243 и 393 доллара соответственно, — стоит учитывать, что с большой вероятностью это могут быть заполнители. Ещё в одном магазине Core Ultra 7 270K Plus был обнаружен с ценой 258,13 евро — столько же там стоила модель 265K.

Официально Intel ещё не представила процессоры Arrow Lake-S Refresh. Возможно, они следующие на очереди. В январе состоялась презентация процессоров Panther Lake для ноутбуков, накануне компания представила процессоры Granite Rapids-WS для рабочих станций. По слухам, Arrow Lake-S Refresh появятся в марте-апреле. Кроме упомянутых выше моделей известно о 24-ядерном Core Ultra 9 290K Plus, на днях он снова появился в Geekbench, улучшив свои результаты. Также в базе данных бенчмарка был обнаружен 290HX Plus — аналог 290K Plus для мощных ноутбуков.