Чёрные экраны, артефакты и снижение производительности.

Инженеры компании NVIDIA исследуют проблемы, возникшие у владельцев видеокарт после январского обновления безопасности Windows 11 с обозначением KB5074109, сообщает Windows Latest. Это обновление содержало исправления для повышения безопасности операционной системы (ОС) и, как ожидалось, не должно было вызвать описываемых пользователями проблем, а именно: чёрных экранов, артефактов и снижения производительности.

С перечисленными выше проблемами сталкиваются и владельцы ноутбуков, и владельцы настольных ПК с видеокартами NVIDIA. Проблемы не удаётся решить переустановкой драйверов, они сохраняются как на драйвере 591.74, так и на 591.86, по крайней мере, об этом сообщил один из пользователей. Что касается падения производительности, оно может быть существенным в ресурсоёмких играх. В одной из жалоб пользователь рассказал о падении частоты кадров на 10…20 FPS, также ухудшилась статистика редких событий.

Похоже, что всем помогает удаление обновления KB5074109. На момент написания оригинального материала это был единственный известный способ для решения всех проблем, как отметил сотрудник NVIDIA под псевдонимом Manuel. Тем, кто сталкивается только с появлением чёрных экранов, может помочь установка необязательного обновления KB5074105. В примечаниях к этому обновлению специалисты Microsoft явно указывают на решение проблемы с чёрными экранами.

По всей видимости, такие проблемы как артефакты и снижение производительности KB5074105 не решает, в данном случае остаётся только удалить KB5074109, либо ждать: следующего накопительного обновления в надежде на исправления со стороны Microsoft или обновления со стороны NVIDIA, которое, по крайней мере, смягчит последствия январского обновления. В NVIDIA не подтвердили, что работают над какими-либо исправлениями, тем не менее, проблемы изучают.

Если же проблем после установки обновления KB5074109 не наблюдается, очевидно, делать ничего не нужно.