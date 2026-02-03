Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
NVIDIA исследует проблемы после январского обновления безопасности Windows 11
Чёрные экраны, артефакты и снижение производительности.

Инженеры компании NVIDIA исследуют проблемы, возникшие у владельцев видеокарт после январского обновления безопасности Windows 11 с обозначением KB5074109, сообщает Windows Latest. Это обновление содержало исправления для повышения безопасности операционной системы (ОС) и, как ожидалось, не должно было вызвать описываемых пользователями проблем, а именно: чёрных экранов, артефактов и снижения производительности.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

Может быть интересно

С перечисленными выше проблемами сталкиваются и владельцы ноутбуков, и владельцы настольных ПК с видеокартами NVIDIA. Проблемы не удаётся решить переустановкой драйверов, они сохраняются как на драйвере 591.74, так и на 591.86, по крайней мере, об этом сообщил один из пользователей. Что касается падения производительности, оно может быть существенным в ресурсоёмких играх. В одной из жалоб пользователь рассказал о падении частоты кадров на 10…20 FPS, также ухудшилась статистика редких событий.

Похоже, что всем помогает удаление обновления KB5074109. На момент написания оригинального материала это был единственный известный способ для решения всех проблем, как отметил сотрудник NVIDIA под псевдонимом Manuel. Тем, кто сталкивается только с появлением чёрных экранов, может помочь установка необязательного обновления KB5074105. В примечаниях к этому обновлению специалисты Microsoft явно указывают на решение проблемы с чёрными экранами.

По всей видимости, такие проблемы как артефакты и снижение производительности KB5074105 не решает, в данном случае остаётся только удалить KB5074109, либо ждать: следующего накопительного обновления в надежде на исправления со стороны Microsoft или обновления со стороны NVIDIA, которое, по крайней мере, смягчит последствия январского обновления. В NVIDIA не подтвердили, что работают над какими-либо исправлениями, тем не менее, проблемы изучают.

Если же проблем после установки обновления KB5074109 не наблюдается, очевидно, делать ничего не нужно.

#nvidia #windows 11 #обновления #проблемы
Источник: windowslatest.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Великобритании четырёхлетний мальчик случайно нашёл золотую реликвию эпохи Тюдоров XVI века
2
Компания Google ликвидировала захватившую 9 млн Android-устройств сеть прокси-серверов
+
Энтузиаст собрал USB-накопитель размером с тарелку, используя древнюю технологию магнитной памяти
3
Любитель археологии при помощи спутниковых снимков нашел в Германии следы неизвестного похода римлян
+
Defense News: ВВС США признали проблемы со связью B-2 во время операции «Midnight Hammer» в Иране
+
Military Watch Magazine: Глубоко модернизированный Су-57 с индийской авионикой может превзойти F-35
1
В Китае создали чип из волокна тоньше человеческого волоса с плотностью 100 тыс. транзисторов на см
+
С начала 2026 года SanDisk повысила стоимость своих SSD-накопителей почти в три раза
+
Мастера восстановили сгоревшую RTX 5070 Ti с отверстием в печатной плате и установили мировой рекорд
1
Military Watch Magazine назвала причины отказа Индии от лицензионного производства истребителя Су-35
1
Bloomberg: Китайские трейдеры спровоцировали обвал цен на золото и серебро
+
Китай предлагает серийное производство крылатых ракет для парализации логистики ВМС США
+
MWM: Анализ спутниковых снимков выявил ключевую тактику китайского авианосца «Фуцзянь»
+
Дата выхода Half-Life 3 не связана с запуском Valve Steam Machine
1
Обнаружено протоскопление галактик, возникшее на 2 миллиарда лет раньше предполагаемого наукой срока
+
Россия представит новую РСЗО «Сарма» на оружейной выставке World Defense Show в Саудовской Аравии
+
MWM: ВМС США разместили восемь ракетных эсминцев на передовых позициях для операций против Ирана
+
Удачливый покупатель приобрёл Ryzen 7 1700X за $7 и обнаружил Ryzen 5 5600 под слоем термопасты
6
Шейх из ОАЭ приобрел долю в криптовалютном проекте, связанном с президентом США
2
Linus Tech Tips сравнил DDR4 и DDR5 в играх на ПК с RX 9070 XT и процессорами Intel и AMD
+

Популярные статьи

Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
14
Краткий обзор игры «Every Day We Fight» (ранний доступ)
+
Как сэкономить при сборке игрового ПК в 2026 году, не потеряв производительность в играх
3
"Партия диктатуры пролетариата" - зарисовки из истории профсоюзной борьбы в СССР
8
Обзор защищённого смартфона UNIWA R4-plus — компактный броневик весом в 150 грамм
4
«Ночь койота», «Анаконды», «Бугония» — краткий и субъективный обзор фильмов.
+
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 40Gbps объемом 1 Тбайт
1
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
2

Сейчас обсуждают

Мистер правдоруб
14:25
Надо было сбитие отработать!
The War Zone: сверхлёгкие самолёты KX-2 имитируют дроны типа Shahed-136 на учениях ВВС США
Мистер правдоруб
14:24
Испанский стыд! 30 европейских стран входящих в состав НАТО не могут создать свои реактивные системы залпового огня! Простите, что вообще создают на западе!
Норвегия выбрала южнокорейскую РСЗО Chunmoo для усиления своих артиллерийских подразделений
ЦАГ
14:16
Дали бы людям интерфейс менять, сразу на первое место улетела бы. Хочется все настройки в одном окне, свои шрифты и форму и размер окон, пуск присобачить в любое место, прилипание папок к краю экра...
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Maxim Korneev
14:09
Гейб флоувер Нейронки топ
Дата выхода Half-Life 3 не связана с запуском Valve Steam Machine
Waramagedon
14:06
новое тоже тянет, есть подобная система на 4770s
Ютубер протестировал ПК на Core i7-4790K с GTX 1060 6 ГБ и 16 ГБ DDR3 в популярных играх
Никита Абсалямов
13:54
Право, т.е. эти ваши юридические тонкости - это воля господствующего класса, возведённая в ранг обязательного. И хоть мы безусловно соблюдаем и уважаем... но всё таки мы говорим о науке - т.е. раскрыв...
"Партия диктатуры пролетариата" - зарисовки из истории профсоюзной борьбы в СССР
tunderklep
13:51
А кто уходил? чтобы вернуться то xD
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Китя.
13:48
Скоро у бота сдохнет процессор амд и сменит на Интел. и посмотрим как будешь кукарекать про амд. вот буду угорать. Кстате бот уже сменил видеокарту на зелененькую вот Акушки знаю. Как в теме с видеока...
Опубликовано ещё несколько случаев выхода из строя процессоров Ryzen 9000 на матплатах ASRock
Waramagedon
13:41
Государство - это система власти - бесплатный экскурс в юридические тонкости. Без этой системы ты никто и звать тебя никак - есть лозунги, нет их - придёт сильный, хитрый и поимеет дурака думающего, ч...
"Партия диктатуры пролетариата" - зарисовки из истории профсоюзной борьбы в СССР
artemuss1990
13:38
Ладно там всякие барыги цены поднимают, а производители самих чипов схера вдруг должны их поднимать. Или типа вот мы вам меньше выпустим чипов в разы и во столько раз дороже. Пора бы уже положить коне...
WCCFTech: Цены на память DRAM могут вырасти на 125% в новом квартале
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter