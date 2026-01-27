Обе будут использовать графический процессор BMG-G31.

Компания Intel выпустит видеокарты Arc Pro B65 и B70 в первом квартале 2026 года, подтвердили в VideoCardz со ссылкой на собственные источники. Обе видеокарты оснащаются графическими процессорами BMG-G31 с разной конфигурацией ядер и 32 ГБ видеопамяти GDDR6. Об игровых аналогах этих видеокарт ничего неизвестно.

Варианты Arc Pro B60 от партнёров Intel. Источник изображения: Intel

Согласно опубликованной информации, в полную конфигурацию графического процессора BMG-G31 входят 32 ядра Xe2. Полная конфигурация будет использоваться для видеокарт Arc Pro B70, а для видеокарт B65 — урезанная до 20 ядер Xe2.

Таким образом, в портфолио профессиональных видеокарт семейства Intel Battlemage будет присутствовать две видеокарты с одинаковым количеством ядер Xe2 — это Arc Pro B60 и B65. Конфигурация памяти у этих моделей отличается. Как уже было упомянуто выше, B65 оснастят 32 ГБ видеопамяти с 256-битной шиной, в то время как B60 оснащается 24 ГБ видеопамяти со 192-битной шиной.

Источники VideoCardz утверждают, что программное обеспечение для новых видеокарт готово, более того, драйверы готовы и для игр, но игровых версий видеокарт Arc Pro B65 и B70 пока не предвидится. По слухам, в лабораториях компании игровые аналоги разрабатывали, но тестовые экземпляры не рассылали партнёрам-производителям.

По сути, рассматриваемым видеокартам достаточно уменьшить объём видеопамяти и оснастить типичной для потребительских решений системой охлаждения. Однако из-за высоких цен на чипы памяти разработку поставили на паузу. Чем дольше задержка, тем меньше смысла в релизе. В прошлом компания уже задержала выпуск видеокарт Alchemist, в результате чего тем пришлось конкурировать с видеокартами AMD и NVIDIA следующего поколения. Вряд ли компания захочет повторять этот сценарий.

Источник изображения: VideoCardz

Профессиональные видеокарты Intel Arc Pro можно использовать и для игр, ранее внимание энтузиастов-сборщиков компактных ПК привлекла низкопрофильная модель B50, оснащённая 16 ГБ видеопамяти. Однако цены на профессиональные решения, особенно с 32 ГБ видеопамяти, вероятно, выгодными для игровых систем не будут. Другое дело, если нужна видеокарта не только для игр, но и работы, в данном случае B65 и B70 могут вызвать интерес за счёт более низкой цены, чем у видеокарт AMD и NVIDIA с 32 ГБ видеопамяти.