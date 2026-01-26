Появились первые тесты ноутбуков с процессорами Intel Panther Lake.

Предварительные результаты независимых обзоров показывают, что интегрированный графический процессор Intel Arc B390 обеспечивает явный скачок в игровой производительности относительно интегрированной графики Intel прошлого поколения и графических процессоров Radeon 890M от AMD, при этом работая в аналогичном диапазоне энергопотребления, пишет VideoCardz.

Процессоры Intel Panther Lake. Источник изображения: Intel

В ComputerBase протестировали процессор Core Ultra X9 388H с интегрированной Arc B390 и оперативной памятью LPDDR5X-9600. При разрешении FullHD графика Arc B390 значительно превосходит Radeon 890M, как при энергопотреблении около 25 Вт, так и при более высоких уровнях мощности. В ComputerBase отметили незначительные изменения производительности при работе от батареи и от сети. В среднем, Arc B390 на 63% быстрее Radeon 890M при энергопотреблении около 25 Вт.

Источник изображения: ComputerBase

В нескольких тестах Notebookcheck интегрированная графика Arc B390 показывает результаты, близкие к показателям маломощных версий RTX 4050 для ноутбуков, и значительно превосходит Arc 140T, Arc 140V, Radeon 890M. Интегрированная графика AMD Strix Halo всё ещё быстрее, но эти гибридные процессоры потребляют гораздо больше энергии.

Источник изображения: Notebookcheck

YouTube-блогер Phawx уделяет больше внимания сценариям с ограниченным энергопотреблением. При одинаковом энергопотреблении в диапазоне от 10 Вт до 35 Вт интегрированная Arc B390 превосходит Radeon 890M, включая игры с низкими настройками графики, и предсказуемо остаётся в лидерах при энергопотреблении выше 20 Вт. Аналогичные результаты показаны в обзоре YouTube-канала Hardware Canucks.

Источник изображения: The Phawx, YouTube

Источник изображения: Hardware Canucks, YouTube

Следует отметить, что эти сравнения пока охватывают только топовые процессоры с 12-ядерной интегрированной графикой Arc B390. В семействе есть также 10-ядерная Arc B370, начальные варианты с двумя-четырьмя ядрами Xe3, которые должны занимать гораздо более низкие позиции в играх.

Что касается AMD, по слухам, компания продолжит использовать архитектуру RDNA 3.5 до 2029 года. Если интегрированная графика RDNA 5 и появится, то будет предназначена для премиальных устройств.